Las combinaciones del Grupo A: ¿Qué necesita México para asegurar el liderato?

Tras completarse las dos primeras jornadas del grupo A, las matemáticas comienzan a jugar un papel crucial rumbo a la ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y están a favor de México.

Bajo el nuevo formato de competencia de 48 selecciones, el margen de clasificación se ha ampliado: avanzan de manera directa los dos mejores de cada grupo y se sumarán los ocho mejores terceros lugares de los 12 sectores.

A continuación, analizamos el panorama y las proyecciones de cada escuadra de cara a la última jornada de la primera ronda.

1. México (6 Puntos / Diferencia de Goles: +3)

El panorama del Tricolor en el Estadio Ciudad de México para recibir a Chequia es sumamente favorable.

Para ser líder: Le basta con un empate o una victoria ante el cuadro europeo para amarrar la primera posición de manera invicta con siete o hasta nueve puntos. Si consigue las tres victorias sería la primera ocasión en la historia que logra esto en la fase de grupos .

Le basta con un empate o una victoria ante el cuadro europeo para amarrar la primera posición de manera invicta con siete o hasta nueve puntos. Si consigue las tres victorias sería la primera ocasión en la historia que logra esto en la . Si pierde: Clasificará de forma directa en segundo lugar si Corea del Sur golea a Sudáfrica.

2. República de Corea (3 Puntos / Diferencia de Goles: 0)

Los asiáticos controlan su destino en el Estadio Monterrey frente a los africanos.

Si gana: Clasifica directo. Si además México vence a Chequia, Corea del Sur asegura el segundo peldaño. Incluso podría aspirar al liderato si gana por goleada y el Tri pierde.

Clasifica directo. Si además México vence a Chequia, asegura el segundo peldaño. Incluso podría aspirar al liderato si gana por goleada y el Tri pierde. Si empata: Llegaría a 4 puntos, asegurando el tercer puesto y con amplias probabilidades de avanzar dentro de los mejores terceros.

Llegaría a 4 puntos, asegurando el tercer puesto y con amplias probabilidades de avanzar dentro de los mejores terceros. Si pierde: Quedaría eliminado o condicionado a tener solo 3 puntos y una diferencia de goles negativa, lo que complicaría su pase aunque, aún podría avanzar como tercero.

3. Chequia (1 Punto / Diferencia de Goles: -1)

El conjunto europeo se juega la vida ante el anfitrión en la capital del país.

Si gana: Llega a 4 unidades y califica directo si Corea del Sur no vence a Sudáfrica. Si los coreanos ganan, Chequia aspira a ser un tercero muy fuerte con 4 puntos.

Llega a 4 unidades y califica directo si Corea del Sur no vence a Sudáfrica. Si los coreanos ganan, aspira a ser un tercero muy fuerte con 4 puntos. Si empata o pierde: Estará obligado a esperar combinaciones de otros sectores, donde registrar únicamente 1 o 2 unidades los dejaría virtualmente fuera de los ocho mejores terceros.

4. Sudáfrica (1 Punto / Diferencia de Goles: -2)

A pesar del arranque adverso, la escuadra africana mantiene posibilidades matemáticas.