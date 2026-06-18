Las combinaciones del Grupo A: ¿Qué necesita México para asegurar el liderato?
Las matemáticas del Grupo A: México busca un liderato histórico mientras sus rivales pelean por avanzar de ronda.
Tras completarse las dos primeras jornadas del grupo A, las matemáticas comienzan a jugar un papel crucial rumbo a la ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y están a favor de México.
Bajo el nuevo formato de competencia de 48 selecciones, el margen de clasificación se ha ampliado: avanzan de manera directa los dos mejores de cada grupo y se sumarán los ocho mejores terceros lugares de los 12 sectores.
A continuación, analizamos el panorama y las proyecciones de cada escuadra de cara a la última jornada de la primera ronda.
1. México (6 Puntos / Diferencia de Goles: +3)
El panorama del Tricolor en el Estadio Ciudad de México para recibir a Chequia es sumamente favorable.
- Para ser líder: Le basta con un empate o una victoria ante el cuadro europeo para amarrar la primera posición de manera invicta con siete o hasta nueve puntos. Si consigue las tres victorias sería la primera ocasión en la historia que logra esto en la fase de grupos.
- Si pierde: Clasificará de forma directa en segundo lugar si Corea del Sur golea a Sudáfrica.
2. República de Corea (3 Puntos / Diferencia de Goles: 0)
Los asiáticos controlan su destino en el Estadio Monterrey frente a los africanos.
- Si gana: Clasifica directo. Si además México vence a Chequia, Corea del Sur asegura el segundo peldaño. Incluso podría aspirar al liderato si gana por goleada y el Tri pierde.
- Si empata: Llegaría a 4 puntos, asegurando el tercer puesto y con amplias probabilidades de avanzar dentro de los mejores terceros.
- Si pierde: Quedaría eliminado o condicionado a tener solo 3 puntos y una diferencia de goles negativa, lo que complicaría su pase aunque, aún podría avanzar como tercero.
3. Chequia (1 Punto / Diferencia de Goles: -1)
El conjunto europeo se juega la vida ante el anfitrión en la capital del país.
- Si gana: Llega a 4 unidades y califica directo si Corea del Sur no vence a Sudáfrica. Si los coreanos ganan, Chequia aspira a ser un tercero muy fuerte con 4 puntos.
- Si empata o pierde: Estará obligado a esperar combinaciones de otros sectores, donde registrar únicamente 1 o 2 unidades los dejaría virtualmente fuera de los ocho mejores terceros.
4. Sudáfrica (1 Punto / Diferencia de Goles: -2)
A pesar del arranque adverso, la escuadra africana mantiene posibilidades matemáticas.
- Si gana: Alcanzaría las 4 unidades, rebasando directamente a Corea del Sur en la tabla y metiéndose de lleno por un boleto como segundo de grupo o mejor tercero.
- Si empata o pierde: Queda oficialmente eliminada del certamen.