México gana 10-0 en el estadio donde se puso en duda su honestidad

La Selección Mexicana Sub-17 firmó una de las goleadas más abultadas en la historia reciente de las eliminatorias de la Concacaf, al aplastar 10-0 a su similar de Sint Marteen en el césped del Estadio Hasely Crawford, un estadio que traé vagos recuerdos de un partido extraño en 2005.

En ese mismo estadio, hace más de 20 años, el Tri mayor jugó un partido de eliminatoria ante Trinidad y Tobago que perdió 2-1 para que los caribeños se fueran al Mundial de Alemania. El embrollo venía coleando desde Copa Confederaciones por los dopajes de Salvador Carmona y Aarón Galindo que el presidente de la Concacaf no quiso reclamar, a cambio el partido contra México estuvo envuelto en un ambiente de incertidumbre y desconfianza.

Incluso, el técnico Ricardo La Volpe dijo en su momento que lo mejor era no meterse en problemas en su visita al estadio Hasely Crawford de Trinidad.

Cuando ya estábamos clasificados fuimos al último partido para no tener problemas con el que hoy maneja la Concacaf, fuimos para tener la menor cantidad de problemas porque ya estábamos calificados“.

MÉXICO Y SU PRESENTE SUB 17

Desde el pitazo inicial, el dominio mexicano fue absoluto. El equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional mostró una presión alta que asfixió la salida del rival, encontrando el primer gol apenas a los pocos minutos de juego.

Las figuras del encuentro se dividieron en dos. Adán Sánchez y Alberto Cisneros se llevaron el balón a casa tras anotar tres goles cada uno.

Adán Sánchez, mostró un instinto asesino dentro del área, aprovechando cada centro lateral para castigar la red. Mientras, Alberto Cisneros deslumbró con su capacidad individual, incluyendo un gol de media distancia que dejó sin oportunidades al guardameta rival.

Los otros cuatro tantos fueron repartidos entre el resto de la ofensiva, Carlos Calvillo, Luis Trujillo con doblete y Ricardo González cerrando una cuenta que refleja la enorme distancia jerárquica entre ambos conjuntos.

Con esta victoria de 10-0, México lidera con paso perfecto su grupo en el Clasificatorio de la Concacaf. La diferencia de goles será un factor clave para asegurar el primer puesto y evitar cruces complicados en las rondas definitivas.

El próximo partido de México será el 7 de febrero ante Saint-Martín.