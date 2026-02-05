Skubal vence a Detroit y se queda con 32 millones de dólares

Tarik Skubal cambió para siempre el mapa del arbitraje salarial en las Grandes Ligas. El zurdo venció a los Detroit Tigers en la audiencia correspondiente a la temporada 2026 y aseguró un salario de 32 millones de dólares, una cifra sin precedentes para un jugador elegible a este mecanismo y que lo coloca a un año de la agencia libre con el mayor poder de negociación posible.

La postura del club fue, quizás, demasiado agresiva. Los Tigers presentaron ante el juez una oferta de 19 millones de dólares, una cantidad que no convenció al panel considerando el peso deportivo y estadístico del lanzador. La diferencia de 13 millones de dólares entre ambas partes se convirtió en la mayor brecha registrada desde que el sistema de arbitraje fue implementado en 1974, un dato que por sí solo dimensiona el alcance histórico del fallo.

El laudo también rompió otro techo histórico. Se trata del contrato más alto jamás otorgado vía arbitraje, superando por un millón de dólares el acuerdo que Juan Soto obtuvo con los New York Yankees en 2024. No es únicamente un triunfo financiero: es un reconocimiento directo al lugar que Skubal ocupa hoy entre los pitchers élite del beisbol.

Los argumentos deportivos fueron contundentes. Skubal ha ganado dos premios Cy Young consecutivos en la Liga Americana, suma dos selecciones al Juego de Estrellas, conquistó la Triple Corona del pitcheo en 2024 y encadenó dos títulos de efectividad. En la temporada 2025 firmó una línea que refuerza su caso: marca de 13-6, 2.21 de efectividad, 241 ponches, 33 bases por bolas y un juego completo sin permitir carrera, en 195 entradas y un terciorepartidas en 31 aperturas.

Detroit, sin embargo, apostó más que dinero. Al llevar el caso hasta el arbitraje y perderlo, el club prácticamente aceptó que su as llegue a la agencia libre tras 2026, salvo que aparezca una oferta multianual capaz de convertirlo en el lanzador mejor pagado de las mayores. De no ocurrir, la organización tendrá la presión de definir su futuro antes de la fecha límite de cambios.

En ese contexto cobra relevancia la reciente firma de Framber Valdez por tres años y 115 millones de dólares, un movimiento que luce como seguro institucional ante una posible salida de Skubal. Además, el mercado ya le puso precio al zurdo: Spotrac proyecta su valor en 300 millones de dólares por ocho años.

Esta semana también trascendió que los Los Angeles Dodgers preparan una oferta de cambio, aunque Detroit podría esperar hasta julio para tomar una decisión definitiva. Lo único claro es que Skubal ya ganó la batalla más importanteantes de lanzar un solo pitcheo en 2026.