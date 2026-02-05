¡A las 4:30 AM! Así entrena Donovan Carrillo en Milano-Cortina 2026

A unas horas de que inicien oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, el patinador mexicano Donovan Carrillo ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al revelar la exigente disciplina que conlleva ser un atleta de élite. El abanderado nacional no solo lucha contra sus rivales en el hielo, sino también contra el reloj, manteniendo un enfoque inquebrantable para colocarse dentro de los mejores del mundo.

En un video que rápidamente se volvió tendencia en su cuenta de TikTok, Carrillo mostró la realidad detrás de las luces y el vestuario de gala. Su jornada comienza en la madrugada, exactamente a las 04:30 horas locales, en el gélido ambiente de la sede olímpica. Esta preparación no se limita únicamente a deslizarse sobre la pista; incluye una extenuante sesión de trabajo físico fuera del hielo para fortalecer la potencia de sus saltos y la flexibilidad necesaria para sus rutinas.

Además de ser la carta fuerte de México, Donovan ha sabido abrazar la cultura de la ciudad anfitriona. Recientemente, el tapatío fue parte de un desfile de moda en la capital italiana de la alta costura, donde lució prendas inspiradas en las raíces culturales de México. Este evento, donde participaron atletas de todo el mundo, sirvió como el escenario perfecto para mostrar la elegancia que lo caracteriza antes de entrar en la verdadera batalla por los puntos.

El camino al debut: El cambio de Donovan y su meta histórica

Tras su histórica actuación en Beijing 2022, donde se convirtió en el primer mexicano en llegar a una final olímpica en esta disciplina, Carrillo llega a Italia con un objetivo claro: superar sus propios límites y establecer un nuevo estándar para el deporte invernal en Latinoamérica. Con esta participación, igualará la marca de Ricardo Olavarrieta como el mexicano con más presencias olímpicas en patinaje artístico.

Agenda de Donovan Carrillo en Milano-Cortina 2026

Disciplina - Patinaje Artístico Masculino

Programa Corto - Martes 10 de febrero (11:30 AM MX)

Programa Libre - Viernes 13 de febrero (12:00 PM MX)

Donovan tendrá dos momentos decisivos. El martes 10 de febrero presentará su programa corto, una prueba de fuego para asegurar su lugar en la gran final. Posteriormente, el viernes 13 de febrero, buscará cerrar su ciclo con el programa libre, donde espera que las horas de entrenamiento en la madrugada rindan frutos frente a los jueces internacionales.