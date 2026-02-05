Totti vuelve a escena: posible regreso a la Roma como directivo

Francesco Totti, una de las figuras más emblemáticas en la historia de la AS Roma, está nuevamente en el centro de la actualidad giallorossa. Según declaraciones de Claudio Ranieri, exentrenador de la Roma y actualmente asesor de la familia Friedkin dueña del club, la institución está valorando seriamente ofrecerle un puesto dentro de la estructura directiva.

Ranieri aseguró en una entrevista con Sky Sport Italia que los propietarios Dan y Ryan Friedkin “lo están pensando” y que esperan que Totti pueda aportar valor a la Roma debido a su profunda conexión con la institución: “Francesco es parte de la Roma y espero que pueda ser realmente útil para el club”.

Un acercamiento que ya está en marcha

Según los reportes, ya existen contactos entre Totti y la directiva para definir con mayor precisión cuál sería su rol. Aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre el cargo específico, varias fuentes señalan que podría tratarse de un puesto técnico-operativo o estratégico, enfocado en el vínculo entre la dirección, el primer equipo y las decisiones deportivas a mediano y largo plazo.

Este posible regreso representaría la tercera etapa de Totti con la Roma: primero como jugador (25 años de carrera en el club, ídolo eterno de la afición), luego como directivo entre 2017 y 2019 y ahora, potencialmente, como pieza clave de la gestión institucional.

Contexto histórico de la relación con la Roma

Tras retirarse como futbolista en 2017, Totti fue incluido en la directiva de la Roma bajo la presidencia de James Pallotta, pero su etapa administrativa terminó en 2019 debido a discrepancias con esa gestión. Con la llegada de los Friedkin en 2020, el excapitán no volvió a formar parte de la estructura directiva y, de hecho, pasó varios años sin acudir al Estadio Olímpico, distanciándose ligeramente del club.

Sin embargo, hace pocas semanas Totti fue visto de nuevo en el Olímpico durante un partido por la Europa League ante el Stuttgart, lo que muchos interpretaron como un símbolo de acercamiento que ha servido de catalizador para las actuales negociaciones.

Reacción de la afición y del entorno

La sola posibilidad de que Totti vuelva a tener un papel institucional ha generado entusiasmo entre los aficionados giallorossi, quienes ven en él no solo una figura histórica insustituible, sino también a alguien capaz de reforzar la identidad y el proyecto del club en un momento de transición y ajustes internos.

Aunque aún no hay confirmación oficial de la AS Roma ni de Totti sobre el acuerdo, las palabras de Ranieri han alimentado la expectativa de que el legendario número 10 podría volver a escribir otra página importante en la historia del club que lo formó.