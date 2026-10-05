México enfrentará a Jamaica en los Cuartos de la Concacaf Nations League

México ya tiene rival para los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-2027: se enfrentará a la Selección de Jamaica.

La llave, la cual se disputará a partidos de ida y vuelta, se jugará en la Fecha FIFA de noviembre y será el primer compromiso de carácter oficial de Rafael Márquez al frente del Tricolor.

El encuentro de ida está previsto en Kingston, en el National Stadium, y el partido de vuelta se disputará en Monterrey.

Mora y Chávez son baja en la Selección Mexicana. Tomas Regueiro/Mexsport

Los Reggae Boyz llegaron a esta instancia como el peor de los segundos lugares de la fase de grupos, con siete puntos. En su sector, Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, se quedó con el primer sitio y nueve unidades.

México, en cambio, avanzó de forma directa a Cuartos por su posición en el ranking FIFA de la región, junto con Estados Unidos, Canadá y Panamá.

En el calendario de Concacaf, la serie de cuartos está ubicada entre el 9 y el 17 de noviembre; las Semifinales, el tercer lugar y la final se jugarían en marzo de 2027.

El cruce reabre una rivalidad que ya ha complicado a México en ediciones anteriores de la Nations League. En 2022 el Tricolor rescató un 1-1 en Kingston, y en 2023 empató 2-2 en el Azteca ante un Jamaica que se adelantó dos veces.

El campeón vigente de la competencia (México levantó el título en marzo de 2025 ante Panamá) arranca así la defensa de la corona lejos de casa, ante un equipo caribeño que sabe incomodar y que, además, estrenará a Márquez en un torneo oficial.

Así quedaron los cruces de la Concacaf Nations League 2026/27

Los Cuartos de Final se jugarán a ida y vuelta en noviembre