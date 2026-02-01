México, con doble oportunidad por la corona en la Serie del Caribe; arranca hoy

México tendrá por partida doble la posibilidad de evitar caer en la sequía más larga sin ganar una Serie del Caribe. Los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán arrancan hoy su camino en el Clásico Caribeño, el segundo de tres torneos consecutivos que se realizarán en territorio nacional.

La Liga Mexicana del Pacífico se incorporó a la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe para jugar por primera vez en 1971, y durante sus primeros 30 años fue considerada el equipo débil del torneo, con apenas tres títulos en ese lapso. A pesar de ello, México nunca había atravesado una sequía superior a una década, como la que ahora está en puerta.

Después de las coronas de los Naranjeros de Hermosillo en 1976 y de los Águilas de Mexicali en 1986, los Tomateros de Culiacán comenzaron a cambiar la narrativa. En 1996 siguieron la inercia de ganar una vez cada diez años, con el ingrediente extra de hacerlo frente a un equipo de ensueño de República Dominicana y en su propio territorio, y seis años después volvieron a alzarse con el título en Venezuela.

Solo tres años más tarde, los Venados de Mazatlán, jugando en su parque, conquistaron la quinta corona para México en los clásicos caribeños, la primera conseguida en territorio nacional.

En 2011, los Yaquis de Ciudad Obregón llegaron para terminar de confirmar que la época de vacas flacas había quedado atrás para la pelota invernal mexicana. En una etapa que incluyó tres campeonatos domésticos consecutivos, también lograron las coronas caribeñas en Mayagüez 2011 y Hermosillo 2013.

Para 2014, los Naranjeros consiguieron por primera vez títulos consecutivos para el país al imponerse en Isla Margarita 2014.

Los hitos alcanzaron su punto más alto en 2016, cuando en Santo Domingo, los Venados se convirtieron en el primer representante mexicano en ganar la Serie del Caribe de manera invicta, pero desde entonces la sequía volvió a aparecer.

El mal momento ha sido tan pronunciado que, además de los 10 años sin campeonato, México también pasó ocho sin llegar a la final: la que los Águilas de Mexicali dejaron ir en 10 entradas en 2017, y la que los Charros de Jalisco perdieron en la capital de Baja California el año pasado.

Charros y Tomateros debutan este domingo

Los Charros, o México Rojo, como se les conocerá en el torneo, buscan trasladar el éxito reciente de la franquicia a uno de los pocos pendientes que aún tienen, a apenas 12 años del regreso del beisbol profesional a Jalisco.

Luego perder la final en su temporada debut, en la campaña 2014-2015, los Charros han ganado cuatro campeonatos desde 2019, incluidos los dos más recientes, pero todavía no han podido ganar el Clásico Caribeño.

Del otro lado, bajo el nombre de México Verde, estarán los Tomateros, que pese a caer por barrida en la Serie Final ante Charros, también podrán representar al país y aspirar al título, debido a la ausencia de Venezuela.

Ambos conjuntos debutarán este domingo. Los Tomateros se medirán a los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico). Charros de Jalisco se medirá a los bicampeones Leones de Escogido (República Dominicana). Los Federales de Chiriquí, de Panamá, serán la quinta novena que verá acción en un torneo que se jugará todos contra todos, antes de dar paso a las semifinales y la gran final.

Los campeones mexicanos de la Serie del Caribe

Año Sede Campeón mexicano

Sede Campeón mexicano 1976 Santiago (República Dominicana) Naranjeros de Hermosillo

Santiago (República Dominicana) Naranjeros de Hermosillo 1986 Maracaibo (Venezuela) Águilas de Mexicali

Maracaibo (Venezuela) Águilas de Mexicali 1996 Santo Domingo (Rep. Dominicana) Tomateros de Culiacán

Santo Domingo (Rep. Dominicana) Tomateros de Culiacán 2002 Caracas (Venezuela) Tomateros de Culiacán

Caracas (Venezuela) Tomateros de Culiacán 2005 Mazatlán (México) Venados de Mazatlán

Mazatlán (México) Venados de Mazatlán 2011 Mayagüez (Puerto Rico) Yaquis de Ciudad Obregón

Mayagüez (Puerto Rico) Yaquis de Ciudad Obregón 2013 Hermosillo (México) Yaquis de Ciudad Obregón

Hermosillo (México) Yaquis de Ciudad Obregón 2014 Isla Margarita (Venezuela) Naranjeros de Hermosillo

Isla Margarita (Venezuela) Naranjeros de Hermosillo 2016 Santo Domingo (Rep. Dominicana) Venados de Mazatlán

Un torneo diferente: Se repite una vez más la anomalía

La Serie del Caribe 2026 estaba prevista en Venezuela, pero la situación política y social impidió realizarla ahí y el torneo fue trasladado a Jalisco. Con la ausencia venezolana, el calendario se armó con dos equipos mexicanos, una doble representación del país anfitrión que apenas ocurrirá por cuarta vez en la historia del certamen y siempre ligada a la falta de alguno de los países miembros.

El primer antecedente fue Hermosillo 1974, cuando México participó con los Venados de Mazatlán y los Yaquis de Ciudad Obregón, campeón y subcampeón, ante la ausencia de Venezuela. Se repitió en San Juan 2003, también sin Venezuela, con los Indios de Mayagüez y los Criollos de Caguas. El caso más reciente fue Santiago de los Caballeros 2008: sin Puerto Rico, los Tigres del Licey fueron como subcampeones y terminaron campeones, el único subcampeón que ha ganado la Serie del Caribe.

*mcam