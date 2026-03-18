De Peyton a Marshall: La tercera generación de los Manning que ilusiona a los aficionados de la NFL

El apellido Manning vuelve a tomar fuerza en el futbol americano. Esta vez no por una leyenda consolidada, sino por una promesa: Marshall Manning, hijo de Peyton Manning, quien con apenas 14 años ya genera expectativa real sobre su futuro como quarterback.

Un reciente video viral mostró al joven pasador ejecutando un envío profundo con precisión y lectura de campo poco común para su edad, lo que encendió las redes y puso nuevamente el foco en la familia más influyente en la historia de la posición. En un evento tipo 7 vs 7 en Tennessee, Marshall dejó ver velocidad de brazo, anticipación y mecánica pulida, cualidades que históricamente han definido a los Manning.

Hablar de Marshall no es solo hacerlo de talento emergente, sino de una herencia deportiva prácticamente única. Su abuelo, Archie Manning, fue el pionero, un quarterback de Pro Bowl que sentó las bases de la dinastía. Después vinieron sus hijos: Peyton y Eli Manning, ambos convertidos en leyendas con múltiples Super Bowls y carreras de Salón de la Fama. Ahora, la tercera generación ya está en marcha… y no solo con Marshall.

Por un lado aparece Arch Manning, considerado el heredero más avanzado del linaje. Hijo de Cooper Manning, Arch ya compite a nivel universitario con Texas, sosteniendo el peso del apellido con actuaciones sólidas y proyección NFL.

Cooper Manning, el mayor de los hermanos, fue el único que no llegó a la NFL por una condición médica (estenosis espinal) que terminó prematuramente su carrera. Sin embargo, su legado continúa a través de su hijo Arch, quien hoy representa la línea directa hacia la élite profesional.

En este contexto, Marshall aparece como una nueva rama que podría fortalecer aún más el árbol genealógico. A diferencia de Arch, que ya está en el radar mediático universitario, Marshall apenas comienza su desarrollo, pero lo hace con una ventaja clave: crecer rodeado de tres generaciones de quarterbacks de élite.

Los primeros reportes destacan que su estilo recuerda al de su padre: técnica limpia, toma de decisiones rápida y precisión en trayectorias largas, aspectos que no se enseñan fácilmente y que suelen ser distintivos de los grandes pasadores.