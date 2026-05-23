México se cuelga la plata en el Panamericano de Gimnasia de Trampolín

Las mexicanas Dafne Navarro y Patricia Núñez se quedaron con la medalla de plata del sincronizado femenil senior del Campeonato Panamericano de Gimnasia de Trampolín Medellín 2026.

La dupla demostró su fortaleza y dinámica al llegar favoritas a la final del Coliseo Iván de Bedout, donde sumaron 47.480 puntos.

La prueba se la llevó la dupla de Estados Unidos, Ava Dehanes y Leah Garafalo, con 48.270 unidades, mientras que la medalla de bronce se la adjudicó la representación de Brasil con Alice Gomes y Camila Lopes, al puntuar 46.470.

Canadá se quedó cerca del podio, en el cuarto lugar, con Kasha Nogabard y Rielle Bonne (46.210), seguidas por las dominicanas Eva Vásquez y Laura Polanco (41.660).

En el sexto lugar se colocó Perú, con las gimnastas Angela La y Mariana Quispe (39.110), Panamá fue séptimo con Isabel Goon y María Corbett (35.860) , mientras que Venezuela ocupó el último lugar del cuadro final, con Alida Rojo y Parvati Alberti (35.040).

El la jornada previa de esta prueba, la delegación mexicana comenzó con el pie derecho el Campeonato Panamericano de la disciplina Medellín 2026, al conseguir cuatro plazas a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Las clasificaciones fueron posibles gracias a Dafne Navarro, Patricia Núñez, Donovan Guevara y David Carballo, por clasificar a sus respectivas finales individuales.