México ya conoce a la Corea del Sur que llegará al Mundial 2026: los asiáticos tendrán un arsenal europeo

La Selección Nacional Mexicana de Futbol ya conoce el tamaño del desafío que le espera en la Perla de Occidente. Hong Myung-bo, seleccionador de Corea del Sur, presentó de manera oficial la lista de 26 futbolistas convocados para la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Se trata del arsenal que pisará el Estadio Guadalajara el próximo 18 de junio en el segundo y crucial partido de la fase de grupos.

La convocatoria de los denominados "Guerreros de Taeguk" ratifica que el orden asiático vendrá respaldado por el roce al más alto nivel internacional. Lejos de depender únicamente de su liga local, el conjunto surcoreano llegará a Guadalajara con una columna vertebral forjada en las principales potencias del fútbol europeo y una adición histórica nacida en las entrañas de la Bundesliga alemana.

Jens Castrop: el dilema germano que rompe paradigmas

El nombre que acapara las libretas de inteligencia del entorno mexicano es el de Jens Castrop. El mediocampista de 22 años, pieza regular del Borussia Mönchengladbach, se convertirá de forma oficial en el primer futbolista de doble ascendencia en defender a Corea del Sur en una Copa del Mundo.

Castrop, de padre alemán y madre coreana, completó su cambio de federación internacional apenas en agosto de 2025, tras haber sido internacional en las categorías inferiores de Alemania. Su campaña en la Bundesliga 2025-26 respalda el llamado con 26 partidos disputados, tres anotaciones y una asistencia. El volante aporta una dinámica física e intensidad de recuperación europea que promete convertir el medio campo del Estadio Akron en una auténtica zona de guerra para los creativos mexicanos.

El arsenal de élite que vigila el Tri

El esquema coreano no se reduce a la novedad de su joya binacional. La ofensiva y la estructura del cuadro de Hong Myung-bo están diseñadas para transiciones letales. Al frente del barco se mantiene el histórico Son Heung-min, actual delantero de Los Angeles FC y capitán indiscutible, quien disputará su cuarto Mundial consecutivo como la principal amenaza en el área.

Junto a Son, la generación dorada del futbol coreano en Europa se hace presente con Lee Kang-in, el desequilibrante volante del Paris Saint-Germain, y Hwang Hee-chan, el atacante del Wolverhampton Wanderers de la Premier League inglesa. La muralla defensiva estará bajo la custodia de Kim Min-jae, el imponente zaguero del Bayern Múnich, un viejo conocido del circuito de élite que pondrá a prueba la capacidad de los delanteros mexicanos.

México se medirá en su segundo encuentro del Mundial a Corea del Sur. Korea Football Team

La de los futbolistas en el Viejo Continente se completa con elementos de ritmo constante como el extremo Yang Hyun-jun, quien llega con el impulso anímico de haberse proclamado campeón de la Premiership escocesa con el Celtic apenas este sábado, y el atacante Cho Kyu-sung, del Midtjylland danés.

La única duda médica del estratega asiático se disipó con la inclusión de Hwang In-beom. A pesar de arrastrar molestias físicas con el Feyenoord de los Países Bajos, el mediocampista fue evaluado y aprobado para realizar el viaje.

Corea del Sur iniciará su concentración final este lunes en Salt Lake City, donde sostendrá duelos de preparación contra Trinidad y Tobago el 31 de mayo y El Salvador el 4 de junio. El debut mundialista de los asiáticos será el 11 de junio ante la República Checa en el propio escenario de Guadalajara, dejando la mesa servida para el choque de alta tensión ante México el 18 de junio, antes de cerrar su participación en el Grupo A frente a Sudáfrica en Monterrey.

Lista completa Corea del Sur

Porteros : Jo Hyun-woo (Ulsan HD), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai)

Defensas : Kim Min-jae (Bayern Munich), Jo Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyun (Kashima Antlers), Park Jin-seop (Zhejiang FC), Lee Ki-hyeok (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Viena), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon Hwan (Daejeon Hana)

Centrocampistas : Yang Hyun-jun (Celtic), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Um Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Lee Kang-in (Paris) Saint Germain)

Delanteros : Oh Hyun-kyu (Besiktas), Son Heung-min (LA FC), Cho Kyu-sung (Midtjylland)