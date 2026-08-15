Canadá “le arrebata” el boleto a México para Juegos Olímpicos en Flag Football

La Selección de Canadá arrebató a México el boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en las Semifinales del Mundial de Flag Football femenil al derrotarlas 20-6 en Düsseldorf, Alemania.

La racha perfecta que llevaba la Selección Mexicana que había derrotado a Alemania, Eslovenia, Italia y España, la cortaron las jugadoras de la hoja de maple con un juego impecable, tanto en ofensiva como en defensiva. Las canadienses desde los primeros instantes del juego impidieron que México sumara puntos.

Ni la estrategia mexicana de mandar a tres quarterbacks al campo logró confundir o mermar el rendimiento canadiense, que se fue al descanso habiendo marcado dos touchdowns, con un trabajo también impecable de la receptora Caroline Mouquin Joubert.

De hecho, el mayor talento de México en este juego fue el impedir que el marcador se hiciera aún más abultado, con base en la concentración y desgaste físico, tanto que la mexicana Mónica Rangel debió ser atendida por el médico del equipo tras intentar completar un pase que la dejó tendida en el césped por el impacto.

Previo al duelo ante Canadá -la mañana de este mismo sábado- México había disputado un juego sumamente desgastante contra España, que concluyó con sólo un punto de ventaja para el cuadro azteca, 27-26 y que aparentemente mermó el desempeño de las mexicanas para el duelo de Semifinales.

La tercera anotación de Canadá, con sólo 7 minutos en el reloj, llegó gracias a un touchdown de Alexander Fournier. Fue entonces que la atención se concentró más en el marcador del otro juego entre las Selecciones de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Y es que en caso de que las estadounidenses ganaran y consiguieran su boleto a la Final del Mundial, liberarían un boleto directo a los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028, justa a las que ellas ya se encuentran clasificadas por ser locales.

El cierre del juego mejoró para México, que logró anotar al menos un touchdown por conducto de su capitana Silvia Contreras, aunque la mejor noticia se la dio a México la Selección de Estados Unidos que le ganó 27-21 a Gran Bretaña y permitió que México aún tenga posibilidades de conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos se logra ganar el juego por el tercer lugar.

¿Cuáles son los siguientes compromisos?

México enfrentará a la Selección de Gran Bretaña este domingo 16 de agosto por la mañana por el tercer lugar del torneo, donde únicamente ganando obtendría su boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Final del Mundial de Düsseldorf, Alemania, la jugarán mañana mismo las selecciones de Canadá y Estados Unidos, ambos países con la certeza que coincidirán en la primera edición de Juegos Olímpicos donde habrá Flag Football.