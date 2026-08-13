Selección Mexicana Femenil de Flag Football arranca con triunfos en Mundial

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football arrancó de manera sólida su participación en el Campeonato Mundial en Düsseldorf, Alemania, al ganar sus primeros dos encuentros de la Fase de Grupos, con miras a obtener su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Selección Mexicana, número del ranking mundial femenil, arrancó con el pie derecho su participación en el World Flag Football al vencer con autoridad 38-14 a Alemania.

México sumó su segunda victoria en el World Flag Football 2026 con miras a obtener su boleto a los Juegos Olímpicos Foto tomada de Instagram fmfamericanoficial

Para su segundo compromiso del día, la Selección Mexicana femenil enfrentó a Eslovenia, que sorprendió a las aztecas al anotar el primer touchdown del encuentro para ponerse 0-6 arriba, con una escapada de Kaja Koncilija desde la yarda 20; su conversión no fue acertada.

México respondió en buen momento, con un gran pase de Diana Flores sobre Mónica Rangel para igualar el marcador y superarlo con el punto de conversión.

Este viernes, la Selección Mexicana Femenil cerrará la Fase de Grupos del World Flag Football Foto tomada de Instagram fmfamericanoficial

Eslovenia volvió a ponerse al frente en la pizarra 7-12 por conducto de Tia Govejsek, pero la conversión la volvieron a fallar.

La Selección Mexicana Femenil volvió a atacar para ponerse de nuevo al frente de la pizarra por 14-12. La defensa nacional jugó su papel para frenar la ofensiva de Eslovenia.

A partir de ahí, México no soltó la ventaja en el marcador, con una gran actuación de Diana Flores. Se llevó el encuentro por 53-24.

Este viernes, la Selección Mexicana Femenil cerrará la Fase de Grupos ante Italia.