México se apodera del 1-2 en 10m de Pistola de Aire en equipo mixto

Con una diferencia menor de dos puntos entre los representativos, México hizo el 1-2 y se apoderó de las medallas de Oro y Plata en los 10 metros de Pistola de Aire en Equipo Mixto durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Alejandra Zavala y Daniel Urquiza fueron los que se terminaron subiendo a lo más alto del podio, mientras que Andrea Ibarra y David Valdez tuvieron que confirmarse con la presea de Plata a pesar de contar con ventaja en el inicio de la prueba.

En la Final correspondiente a los 10 metros de Pistola de Aire en Equipo Mixto hubo 4 representantes: dos de México, uno de Guatemala y uno más de Venezuela, mismos que contenderían por los tres sitios disponibles en el podio.

Oro. México (Alejandra Zavala y Daniel Urquiza) - 474.7 puntos.

Plata. México (Andrea Ibarra y David Valdez) - 472.9 puntos.

Bronce. Guatemala (Stefany Figueroa y Albino Jiménez) - 403.8 puntos.

4. Venezuela (Camila Marrufo y Rafael Ochoa) - 340.1 puntos.

Tras su actividad, ambos representativos mexicanos cierran su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, poniendo la mira en los Juegos Panamericanos 2027 y soñando con instalarse en los -hasta el momento- lejanos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Aún con 5 días más de competencia, más el transcurso de este lunes 3 de agosto, México se mantiene en la cima del medallero con 114 preseas de Oro, 78 metales de Plata y 62 de bronce, sumando 254 obtenciones y generando premios económicos para los deportistas mexicanos que logran subir al podio, mismos que llegan hasta los $50,000.

BFG