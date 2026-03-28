Mexicanos se sorprenden por la prohibición de FIFA sobre las máscaras

La prohibición de la FIFA para entrar con máscaras de luchadores a los estadios, causó sorpresa por parte de aficionados mexicanos que se dieron cita para el partido entre México y Portugal, en lo que es la reinauguración del Estadio Banorte.

“Qué mamo***, ¡qué pedo!”, señaló un aficionado en un sondeo que realizó Grupo Imagen en las inmediaciones del Estadio Banorte. El seguidor portaba una máscara de Penta Zero Miedo.

“Es parte de la tradición, de la cultura, del folclore de los mexicanos, de la fiesta”, expuso otro aficionado mexicano.

¿Rudo o técnico? Qué ambiente en las gradas del Estadio Mexsport

“Está mal… He asistido a la Fórmula Uno, a clásicos de Chivas-América y la pasión de cada uno se representa. En México es muy común que usemos máscaras de la lucha libre porque es típico de México, siento que es una forma de cerrar las puertas a nuestra expresión cultural”, señaló otro seguidor.

“Creo que hay ciertos símbolos, como las máscaras de la lucha libre, que son parte de la cultura mexicana”, expresó una aficionada, que portaba una máscara de luchadora.

En días anteriores, la FIFA señaló que las máscaras de luchadores estaban prohibidas en las tribunas durante los partidos del Repechaje rumbo al Mundial 2026.