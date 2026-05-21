Examericanista en problemas con la justicia, investigan a Aquivaldo Mosquera por presunta defraudación fiscal

El exfutbolista colombiano Aquivaldo Mosquera promovió un amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR), que mantiene abierta una investigación en su contra por presunta defraudación fiscal.

De acuerdo con registros judiciales, la carpeta FED/FECOC/UEIDFF/CDMX/0000305/2022 fue integrada por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), por una supuesta evasión de impuestos.

La demanda de garantías fue presentada inicialmente ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Sin embargo, dicho órgano se declaró incompetente para resolver el caso y remitió el expediente al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal.

Conflicto entre juzgados por competencia del caso

El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal informó el 20 de mayo que no comparte el criterio del órgano administrativo y ordenó devolver el expediente para definir qué instancia debe revisar el amparo promovido por el exdefensor del América.

Según los documentos judiciales, la investigación de la FGR está relacionada con presuntas irregularidades fiscales correspondientes a los ejercicios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Mosquera, campeón con el América durante su etapa en la Liga MX, fue requerido por autoridades federales para aclarar información relacionada con dichos periodos fiscales.