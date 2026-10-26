Mexicanos en el extranjero: Quiñones marca y Aguirre sufre, así les fue este fin de semana
Julián Quiñones reafirmó su gran momento al volver a marcar, mientras que Johan Vásquez fue titular en la victoria del Genoa. Por su parte, Javier Aguirre no pudo evitar una nueva derrota del Valencia. Así les fue a los futbolistas mexicanos en el extranjero durante el fin de semana del 23 al 25 de octubre
Dieciséis mexicanos tuvieron actividad con sus respectivos equipos en el extranjero durante el fin de semana, entre los más destacados: Julián Quiñones, Johan Vásquez y Santiago Giménez.
Los resultados fueron contrastantes. Mientras Johan Vásquez volvió a celebrar una victoria con el Genoa, Julián Quiñones no pudo evitar la derrota del Al Qadsiah pese a su anotación. En tanto, el Valencia de Javier Aguirre cayó en los últimos minutos ante el Villarreal.
¿Cómo les fue a los mexicanos en el extranjero?
Julián Quiñones
Con un certero remate de cabeza, el atacante llegó a cuatro goles en la presente temporada. Sin embargo, su anotación no fue suficiente para evitar la derrota del Al Qadsiah por 2-1 ante el Al Hilal.
Johan Vásquez
El muro de Sonora disputó los 90 minutos en la victoria del Genoa por la mínima diferencia ante el Venezia. Con los tres puntos, el conjunto italiano alcanzó la decimosexta posición de la Serie A, en su lucha por alejarse de los puestos de descenso.
Javier Aguirre
El Valencia cayó en el último suspiro del encuentro ante el Villarreal por 2-1 en Mestalla. Pese a que el conjunto blanquinegro se mantiene en la penúltima posición de LaLiga, está a tres puntos de la zona de salvación, ocupada por el Getafe, que suma nueve unidades.
Santiago Giménez
El delantero centro ingresó al minuto 71 en la victoria del Porto por 1-0 ante el Gil Vicente. De esta manera, volvió a tener participación en la liga portuguesa después de quedarse sin minutos durante dos jornadas consecutivas.
Patricio Salas
El ex delantero del América participó en la goleada del Famalicão, que se impuso por un contundente 4-0 al Rio Ave. Aunque no logró hacerse presente en el marcador, tuvo participación en la victoria de su equipo.
Mateo Chávez
El lateral izquierdo arrancó como titular y disputó 87 minutos en el encuentro ante el Twente. Pese a su actuación, no pudo evitar la derrota del AZ Alkmaar por 2-0.
Luis Chávez
El centrocampista nuevamente no fue convocado por el Dínamo de Moscú para el partido de este fin de semana ante el Akron Tolyatti. Ya suma cuatro partidos ausente debido a las molestias musculares que le han pasado factura desde la última fecha FIFA.
Álex Padilla
El guardameta permaneció en el banquillo durante la contundente victoria por 4-0 del Athletic Club de Bilbao ante el Getafe.
Obed Vargas
Pese a tener participación a mitad de semana en la UEFA Champions League, no fue considerado por el Cholo Simeone para la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo La Coruña, por lo que permaneció entre los suplentes durante todo el partido.
Rebeca Bernal
La ex jugadora de Cruz Azul no tuvo participación en el empate entre el Manchester United y el Manchester City. En la presente temporada, solo ha disputado 96 minutos en liga, y registra dos titularidades en el torneo de copa.
Armando León
El NK Osijek cayó por la mínima diferencia ante el NK Rudeš el domingo. El delantero mexicano fue titular, pero no logró marcar.
Silvana Flores
El Como 1907 empató 2-2 ante el Sassuolo en la Serie A femenil. La mexicana estuvo entre las suplentes, pero no ingresó al terreno de juego.
Efraín Juárez
El Goyri ETO derrotó 1-0 al Újpest en la jornada 11 del campeonato húngaro. Con esta victoria, el equipo se ubica en la segunda posición de la clasificación con 21 puntos, empatado con el líder de la competencia, el Puskás Akadémia.
Álvaro Fidalgo
El mediocampista tuvo actividad en el empate sin goles del Real Betis frente al Celta de Vigo. Fidalgo ingresó en la recta final del encuentro y disputó 16 minutos, luego de no tener participación en el compromiso de Champions League ante el Feyenoord.
César Montes
El Lokomotiv de Moscú cayó por 2-0 ante el Rostov en la jornada 12 de la Liga Premier de Rusia. El Cachorro estuvo entre los convocados, pero no ingresó al terreno de juego por decisión técnica y siguió el partido desde el banquillo.
Armando González
La Hormiga González volvió al once titular del Olympiacos y disputó 60 minutos en la victoria por 5-0 sobre el Kalamata. El delantero mexicano no consiguió marcar, pero sumó minutos en la liga griega después de anotar el gol de la victoria en el compromiso de Europa League ante el Sparta Praga a mitad de semana.
¿Cuándo jugará Rodrigo Huescas?
El Copenhague enfrentará al Odense Bk este lunes 26 de octubre a las 12:00 horas, en el estadio Parquen de Copenhague. La escuadra en donde milita el lateral derecho mexicano buscará conseguir una victoria que los coloque como lideres generales de la liga Danesa.