Mexicanos en el extranjero: Quiñones marca y Aguirre sufre, así les fue este fin de semana

Dieciséis mexicanos tuvieron actividad con sus respectivos equipos en el extranjero durante el fin de semana, entre los más destacados: Julián Quiñones, Johan Vásquez y Santiago Giménez.

Los resultados fueron contrastantes. Mientras Johan Vásquez volvió a celebrar una victoria con el Genoa, Julián Quiñones no pudo evitar la derrota del Al Qadsiah pese a su anotación. En tanto, el Valencia de Javier Aguirre cayó en los últimos minutos ante el Villarreal.

¿Cómo les fue a los mexicanos en el extranjero?

Julián Quiñones

Con un certero remate de cabeza, el atacante llegó a cuatro goles en la presente temporada. Sin embargo, su anotación no fue suficiente para evitar la derrota del Al Qadsiah por 2-1 ante el Al Hilal.

Julián Quiñones mantiene excelente desempeño en el inicio de la temporada Redes Sociales/Julián Quiñones

Johan Vásquez

El muro de Sonora disputó los 90 minutos en la victoria del Genoa por la mínima diferencia ante el Venezia. Con los tres puntos, el conjunto italiano alcanzó la decimosexta posición de la Serie A, en su lucha por alejarse de los puestos de descenso.

Johan Vázquez lideró la victoria del Genoa ante el Venezia. Redes Sociales

Javier Aguirre

El Valencia cayó en el último suspiro del encuentro ante el Villarreal por 2-1 en Mestalla. Pese a que el conjunto blanquinegro se mantiene en la penúltima posición de LaLiga, está a tres puntos de la zona de salvación, ocupada por el Getafe, que suma nueve unidades.

Javier "El Vasco" Aguirre coincidió en el malestar de los aficionados del Valencia: "bastante enojado, dolido, triste" AFP

Santiago Giménez

El delantero centro ingresó al minuto 71 en la victoria del Porto por 1-0 ante el Gil Vicente. De esta manera, volvió a tener participación en la liga portuguesa después de quedarse sin minutos durante dos jornadas consecutivas.

Santiago Giménez volvió con el Porto. @FCPorto

Patricio Salas

El ex delantero del América participó en la goleada del Famalicão, que se impuso por un contundente 4-0 al Rio Ave. Aunque no logró hacerse presente en el marcador, tuvo participación en la victoria de su equipo.

Patricio Salas ingreso de cambio en la victoria del Famalicao. Redes Sociales

Mateo Chávez

El lateral izquierdo arrancó como titular y disputó 87 minutos en el encuentro ante el Twente. Pese a su actuación, no pudo evitar la derrota del AZ Alkmaar por 2-0.

Mateo Chavez tuvo participación con su equipo este fin de semana. Redes Sociales

Luis Chávez

El centrocampista nuevamente no fue convocado por el Dínamo de Moscú para el partido de este fin de semana ante el Akron Tolyatti. Ya suma cuatro partidos ausente debido a las molestias musculares que le han pasado factura desde la última fecha FIFA.

Luis Chávez continuará con su recuperación. Redes Sociales

Álex Padilla

El guardameta permaneció en el banquillo durante la contundente victoria por 4-0 del Athletic Club de Bilbao ante el Getafe.

Álex Padilla sigue sin disputar minutos en la actual campaña con el Athletic Club. Athletic Club

Obed Vargas

Pese a tener participación a mitad de semana en la UEFA Champions League, no fue considerado por el Cholo Simeone para la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo La Coruña, por lo que permaneció entre los suplentes durante todo el partido.

Obed Vargas debutó en Champions League, pero el Cholo Simeone lo mantiene en el banquillo. X: @Atleti

Rebeca Bernal

La ex jugadora de Cruz Azul no tuvo participación en el empate entre el Manchester United y el Manchester City. En la presente temporada, solo ha disputado 96 minutos en liga, y registra dos titularidades en el torneo de copa.

Rebeca Bernal lleva tres goles en dos partidos de copa. X: @rebecabr97

Armando León

El NK Osijek cayó por la mínima diferencia ante el NK Rudeš el domingo. El delantero mexicano fue titular, pero no logró marcar.

Armando León ostenta seis goles en la actual campaña en el futbol croata. Redes Sociales

Silvana Flores

El Como 1907 empató 2-2 ante el Sassuolo en la Serie A femenil. La mexicana estuvo entre las suplentes, pero no ingresó al terreno de juego.

La mexicana Silvana Flores con los colores del Como 1907. Foto tomada de @Como_1907

Efraín Juárez

El Goyri ETO derrotó 1-0 al Újpest en la jornada 11 del campeonato húngaro. Con esta victoria, el equipo se ubica en la segunda posición de la clasificación con 21 puntos, empatado con el líder de la competencia, el Puskás Akadémia.

Efraín Juárez mantiene una destacad participación con el Győri ETO FC Instagram

Álvaro Fidalgo

El mediocampista tuvo actividad en el empate sin goles del Real Betis frente al Celta de Vigo. Fidalgo ingresó en la recta final del encuentro y disputó 16 minutos, luego de no tener participación en el compromiso de Champions League ante el Feyenoord.

Fidalgo no ha sido titular con el Betis en lo que va de temporada. Instagram

César Montes

El Lokomotiv de Moscú cayó por 2-0 ante el Rostov en la jornada 12 de la Liga Premier de Rusia. El Cachorro estuvo entre los convocados, pero no ingresó al terreno de juego por decisión técnica y siguió el partido desde el banquillo.

El defensa mexicano César Montes no tuvo minutos este fin de semana. Instagram: cjasib

Armando González

La Hormiga González volvió al once titular del Olympiacos y disputó 60 minutos en la victoria por 5-0 sobre el Kalamata. El delantero mexicano no consiguió marcar, pero sumó minutos en la liga griega después de anotar el gol de la victoria en el compromiso de Europa League ante el Sparta Praga a mitad de semana.

Armando "Hormiga" González suma 441 minutos en la actual temporada. X: @olympiacosfc

¿Cuándo jugará Rodrigo Huescas?

El Copenhague enfrentará al Odense Bk este lunes 26 de octubre a las 12:00 horas, en el estadio Parquen de Copenhague. La escuadra en donde milita el lateral derecho mexicano buscará conseguir una victoria que los coloque como lideres generales de la liga Danesa.