Mexicanos en el extranjero: Javier Aguirre se sacude la malaria, mientras que Johan Vázquez brilla

Mexicanos como Johan Vázquez, Javier Aguirre, y Armando León tuvieron actividad durante el fin de semana en distintas ligas del extranjero, con actuaciones que destacaron por su participación dentro del campo y los resultados de sus equipos, aunque también hubo un par de tragos amargos.

El defensor central Johan Vásquez sobresalió en Italia, mientras que Javier Aguirre comienza a gestar la salvación blanquinegra, donde de nueva cuenta funge el rol de bombero.

Así les fue a los mexicanos en el extranjero durante el fin de semana.

Johan Vázquez guió al Genoa

El zaguero mexicano fue uno de los protagonistas del cuadro dirigido por Daniele De Rossi. Además de portar el gafete de capitán, tuvo una participación destacada con cuatro de seis entradas exitosas.

Asimismo, su equipo pudo llevarse los tres puntos tras derrotar al Lecce por 2-1 en la jornada 10 de la Serie A, lo que le bastó para ubicarse en el undécimo lugar y seguir alejándose de la parte baja de la clasificación.

El futbol le sigue sonriendo a Armando León en Croacia

El centro delantero mexicano sigue en plan grande con el NK Osijek. Pese a no presentarse en el marcador, tuvo una actuación sólida en la que disputó 83 minutos en la victoria de su equipo ante el Lokomotiva Zagreb por 3-1.

Armando León ostenta seis goles en la actual campaña en el futbol croata. Redes Sociales

Actualmente, el NK Osijek marcha tercero en la clasificación de la liga croata, a seis puntos del líder. Por su parte, Armando León registra ocho contribuciones de gol en 10 juegos disputados.

El Vasco comienza a cambiar el rumbo de su equipo

Pese a seguir como penúltimo en la tabla general de LaLiga, el Valencia consiguió su primera victoria en la era de Javier Aguirre, luego de derrotar por 1-0 al Elche, otro de los rivales en la lucha por permanecer en la categoría.

Javier Aguirre celebra primera victoria con Valencia X: @valenciacf

Esta fue la primera sonrisa para el Vasco en sus primeros cuatro partidos con la escuadra española, pues empató dos y perdió uno, hasta que este fin de semana se sacudió la malaria.

Poco pudo hacer Mateo

El lateral mexicano ingresó de cambio al minuto 78 en la derrota del AZ Alkmaar por 1-0 ante el Ajax, en la jornada 11 de la Eredivisie.

Mateo Chavez tuvo participación con su equipo este fin de semana. Redes Sociales

El único tanto del partido llegó al minuto 9, por conducto de Tolu Arokodare. Chávez disputó los últimos 12 minutos del encuentro, en el que su equipo no consiguió rescatar puntos.

Silvana Flores suma tres partidos al hilo, pero en el banquillo

El Como 1907 Femenil consiguió una importante victoria por 1-0 frente al AC Milan en la Serie A Femenina de Italia, gracias a la anotación de Veronica Bernardi. La mexicana Silvana Flores no tuvo participación en el encuentro, luego de incorporarse recientemente a las filas del conjunto italiano.

La mexicana Silvana Flores regresará a jugar a Europa, ahora con los colores del Como 1907 Foto tomada de @Como_1907

Rebeca Bernal, en el banquillo

La ex de Cruz Azul se quedó entre las suplentes durante el empate sin goles entre el Manchester United y el Everton, por la jornada ocho de la Women’s Super League.

Rebeca Bernal sigue sin ser titular en liga con el Manchester United. Redes sociales Manchester United Women

Actualmente, el United de Eva Olid marcha en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, con 12 puntos a favor. Además, suma 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Obed Vargas sigue sin convencer al Cholo Simeone

El mediocampista mexicano volvió a quedarse en el banquillo durante la victoria del Atlético de Madrid ante el Levante por 2-0.

Obed Vargas no entró a la cancha con el Atlético de Madrid Instagram: obed.vargas

Actualmente, Obed Vargas vive un paso agridulce con los colchoneros, pues durante la actual temporada, de 1,260 minutos posibles, apenas ha disputado 12.

Luis Chávez sigue sin jugar

El Dinamo de Moscú ganó 2-0 ante el Ajmat, con lo que se afianzó como líder general en la Liga Premier de Rusia. Sin embargo, el mexicano no tuvo participación y ya suma seis partidos sin ser convocado a raíz de una lesión sufrida tras la última fecha FIFA con la selección mexicana.

Luis Chávez continuará con su recuperación. Redes Sociales

Álex Padilla sigue sin sumar minutos en la campaña

Sin embargo, el Athletic Club de Bilbao consiguió derrotar a la Real Sociedad por 2-1, con goles de Iñaki Williams y Alex Berenguer.

Álex Padilla permanece como suplente con el Athletic Club de Bilbao. Athletic Club

César Montes, ausente en la derrota de su equipo

El defensor central no fue convocado para el partido del fin de semana ante el Spartak de Moscú, mismo en el que el Lokomotiv de Moscú se vio ampliamente superado y cayó 4-0.

El defensa mexicano César Montes no fue convocado este fin de semana con el FC Lokomotiv Instagram: cjasib

Efraín Juárez lidera el fútbol húngaro

El Győri ETO empató a dos goles ante el Vasas SC. Sin embargo, la derrota del Puskás Akadémia le permitió a los dirigidos por el mexicano afianzarse en el liderato por apenas un punto de diferencia.

Armando González fue suplente

El entrenador del Olympiacos, Imanol Alguacil, decidió dejar en el banquillo a la Hormiga González durante la victoria de su equipo por 3-2 ante el AE Kifisia.

Armando "La Hormiga" González registra cuatro goles en la temporada con el Olympiacos Foto tomada de Instagram olympiacosfc

Santiago Giménez se quedó en la banca pese a la goleada del Porto

El delantero mexicano no tuvo participación en la victoria del Porto por 4-0 ante el Estoril, correspondiente a la jornada 10 de la Liga de Portugal. Los goles de Victor Froholdt, Borja Sainz, André Silva y Gabri Veiga permitieron a los Dragones conseguir su décimo triunfo consecutivo y mantenerse en la cima de la clasificación con 30 puntos.

Con el Porto, Santiago Gimenez vive su tercera experiencia en Europa, tras vestir las playeras del Feyenoord y Milan. X: @FCPorto

Otra vez Álvaro Fidalgo se quedó en la banca

El Betis derrotó este fin de semana al Málaga por 2-1. Sin embargo, Fidalgo acumuló otro partido sin sumar minutos con el conjunto verdiblanco, después de haber tenido participación en jornadas anteriores.

Álvaro Fidalgo sigue sin registrar titularidades con Manuel Pellegrini al mando del timón verdiblanco. Redes Sociales

Pato Salas no fue convocado

El Braga derrotó por 3-0 al Famalicão, con goles de Ricardo Horta, Víctor Rofino y Pau Víctor. Por otro lado, el delantero mexicano Patricio Salas no fue convocado, por lo que sigue sin registrar anotaciones con el conjunto portugués.

Patricio Salas no fue convocado para el partido ante el Famalicao. Redes Sociales

¿Cuándo jugará Rodrigo Huescas?

El mexicano Rodrigo Huescas y el Copenhague visitan al Sønderjyske este lunes 2 de noviembre, en partido correspondiente a la jornada 13 de la Superliga de Dinamarca. El encuentro está programado para las 12:00 horas.