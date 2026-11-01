Javier Aguirre celebra triunfo del Valencia y manda mensaje al Real Madrid

Javier Aguirre destacó la importancia de la victoria del Valencia frente al Elche en la Jornada 11 de LaLiga de España. El entrenador mexicano consideró que los tres puntos eran fundamentales para el equipo naranjero, que, pese al resultado positivo, todavía no consigue salir de la zona de descenso.

En conferencia de prensa, el 'Vasco' reconoció que el triunfo llegó en un momento clave para el Valencia CF, especialmente porque sus rivales directos en la lucha por la permanencia también consiguieron sumar puntos. Además, señaló que el próximo compromiso ante el Real Madrid hacía todavía más importante conseguir la victoria.

Es muy importante porque veníamos de tres partidos y, ahora, viene el Real Madrid y no nos podíamos descolgar. Ganó el Getafe, el Espanyol y si no habría una brecha un poco larga. Es un triunfo muy importante en forma y fondo. En LaLiga es muy difícil ganar. Todo el mundo corre, lucha, juega bien", expresó Aguirre.

Asimismo, el estratega mexicano se mostró satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos, aunque reconoció que el Valencia tuvo oportunidades para conseguir una ventaja más amplia en el marcador. Sin embargo, también destacó que el Elche generó peligro y tuvo ocasiones para complicar el resultado.

Es una alegría para todos. También tuvimos el 0-2 y no sé qué pasó en esa jugada. El Elche tuvo sus ocasiones. La victoria sabe bien", comentó.

Javier Aguirre ya piensa en el Real Madrid

Después de conseguir tres puntos importantes ante el Elche, Javier Aguirre comenzó a mirar hacia su siguiente compromiso, en el que el Valencia tendrá que enfrentarse al Real Madrid, uno de los equipos protagonistas del futbol español y europeo.

Sobre este encuentro, el técnico mexicano dejó claro que no necesita motivar de manera especial a sus jugadores, pues la importancia de medirse ante un rival de esa categoría es suficiente para afrontar el desafío.

No se necesita de motivación extra, jugamos contra uno de los mejores y ojalá hagamos un buen partido", manifestó el 'Vasco'.

De esta manera, el Valencia CF buscará darle continuidad al resultado obtenido ante el Elchecuando se mida al Real Madrid, en un partido que representará una nueva prueba para el equipo de Javier Aguirre en su objetivo de abandonar los últimos puestos de LaLiga.