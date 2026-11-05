Trevor Bauer estalla contra el umpire y se niega a lanzar en República Dominicana

Trevor Bauer discutió con el umpire principal y se negó a seguir lanzando por el estado del montículo en su segunda apertura con las Estrellas Orientales en la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). El estadounidense explicó que el pie de apoyo se le resbalaba después de la lluvia y que temía lesionarse si continuaba en esas condiciones.

Bauer pidió al umpire que permitiera al personal de mantenimiento aplicar material secante sobre la loma, como ya había hecho durante el juego. El umpire principal rechazó la solicitud y el lanzador interrumpió su labor. La discusión llevó a directivos de ambos equipos y al cuerpo arbitral a inspeccionar el montículo.

Según Bauer, la lluvia provocó una demora de 50 minutos y el personal de campo advirtió que necesitaba al menos 45 minutos más para secar y reparar la superficie. El juego se reanudó y el pitcher contó que los tachones dejaban marcas profundas en la zona donde plantaba el pie al lanzar.

Bauer explicó que la primera aplicación de material secante le permitió afirmarse mejor sobre la loma. Cuando volvió a resbalarse, pidió que repitieran el arreglo. El exlanzador de los Diablos Rojos del México dijo que le preocupaba perder el apoyo durante el movimiento y sufrir una lesión.

Dos aperturas sin decisión

Bauer trabajó dos entradas sin permitir hit en su segunda presentación con las Estrellas Orientales, aunque concedió tres bases por bolas y le cargaron dos carreras limpias. El derecho salió sin decisión y dejó su efectividad en 2.57.

En su debut, Bauer lanzó cinco entradas de dos hits y una carrera sucia, también sin decisión. El ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2020 acumuló siete episodios y dos carreras limpias en sus primeras dos aperturas en el beisbol dominicano.

Antes de incorporarse a las Estrellas Orientales, Trevor Bauer lanzó en 2026 con los Diablos Rojos del México, con quienes dejó marca de 4-1 y efectividad de 4.41. También lanzó ese año con los Long Island Ducks de la Atlantic League, equipo con el que tiró un juego sin hit ni carrera en abril. En su primera etapa con los Diablos, en 2024, fue elegido Lanzador del Año de la Liga Mexicana de Beisbol.

Bauer asegura que clubes de MLB le piden entrenar pitchers mientras le cierran la puerta

Trevor Bauer aseguró que varias organizaciones de Grandes Ligas le enviaron pitchers para que trabajara con ellos en privado. El estadounidense acusó a los clubes de actuar con doble moral al recurrir a él para asesorar a sus lanzadores mientras seguía sin conseguir un contrato para regresar a MLB.

En entrevista en Rompiendo Sports, Bauer atribuyó la falta de ofertas a la reacción pública que podía generar su regreso. El lanzador aseguró que llegó a ofrecerse a jugar por el salario mínimo o incluso gratis con tal de conseguir otra oportunidad.

Bauer dijo que estuvo cerca de firmar con los Phillies de Filadelfia y atribuyó a presiones internas que se frenara el acuerdo. El pitcher se refirió a varias organizaciones al hablar de las sesiones de asesoría, sin identificarlas.

Bauer lanzó por última vez en Grandes Ligas en 2021 con los Dodgers de Los Ángeles. MLB lo suspendió bajo su política de violencia doméstica y la sanción quedó en 194 juegos tras una apelación.