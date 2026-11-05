Álvaro Ortíz lidera a los mexicanos en la primera ronda del World Wide Technology Championship

El exigente Cardonal en Diamante, campo diseñado por Tiger Woods, puso a prueba a los tres mexicanos que comenzaron su participación en el World Wide Technology Championship.

Mientras Álvaro Ortiz y Alejandro Madariaga encontraron la manera de mantenerse bajo par, Jorge Villar vivió un debut complicado en su primera aparición dentro del PGA Tour.

La primera jornada dejó sensaciones distintas para los tres representantes nacionales. Ortiz, quien llegó con confianza después de superar el corte la semana pasada en el VidantaWorld Mexico Open, firmó una tarjeta de tres golpes bajo par. Aunque tuvo dificultades para descifrar el recorrido, encontró mejores sensaciones en los últimos nueve hoyos, donde consiguió tres birdies.

“Me voy tranquilo, con una ronda muy complicada y que casi me fui a ciegas en los últimos 9 hoyos, Coco (caddie) me supo guiar muy bien. Sé lo que tengo que trabajar, este deporte así es, mañana puede ser una mejor ronda”, señaló Ortiz.

También con -3 terminó Alejandro Madariaga, quien disputa su segunda edición del torneo. El mexicano ya conoce las exigencias del Cardonal, pues el año pasado tuvo una buena experiencia en este escenario. Ahora buscará aprovechar ese conocimiento para escalar posiciones y acercarse a los mejores del campeonato.

La otra cara de la moneda fue para Jorge Villar. En su primer torneo del PGA Tour, el mexicano tuvo una jornada para el olvido al entregar una tarjeta de 15 golpes sobre par, resultado que lo dejó en el último lugar del field.

Al terminar su recorrido, Álvaro Ortíz tuvo palabras de aliento para su compatriota, consciente de lo impredecible que puede ser el golf.

“Así es nuestro deporte. Un día puedes tener 15 arriba y al otro día hacer -8, ¿y qué cambió? Nada. Que esté tranquilo que mañana tiene otra oportunidad”.

En la cima del tablero apareció Chris Kirk, quien tuvo una jornada impecable, libre de bogeys, para firmar un recorrido de nueve bajo par y tomar una ventaja de un golpesobre sus perseguidores.