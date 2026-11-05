Antonelli presenta un casco especial en honor a Ayrton Senna para el GP de Brasil 2026 

El nuevo campeón de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, llega al histórico trazado de Interlagos listo para rendir un profundo tributo a su gran ídolo de la infancia, el legendario piloto brasileño Ayrton Senna y lo hará con un diseño especial que usará desde este viernes.

El campeón, quien se coronó en el Gran Premio de México y piloto de Mercedes portará un casco conmemorativo diseñado especialmente para la ocasión, coincidiendo con el 35.º aniversario de la icónica victoria de Senna en su carrera de casa lograda en 1991. "Tendré un casco especial para Brasil, para Ayrton, también porque se cumplen 35 años desde que ganó en sexta marcha su carrera de casa. Así que sí, será un casco tributo para Brasil, para Ayrton, y creo que es uno de los mejores cascos que he hecho", explicó Antonelli ante los medios.

El casco luce la bandera brasileña en los costados y estaba planeado desde antes que tuviera la coronación, todo ello como parte de la visita de la Fórmula 1 al país sudamericano.

Antonelli ha usado en número 12 en la temporada como parte de su relación con Senna. El brasileño lo portó en McLaren en 1988 cuando conquistó su primer campeonato del mundo. El ahora protegido de las flechas plateadas ha decidido que en el 2027 no usará el número 1. "Me quedaré con el número 12 porque, obviamente, es un número muy especial para mí. También es una forma de mantenerme con los pies en la tierra y ser humilde", afirmó el italiano.

"Fue un día inolvidable": La visita a la familia Senna

Como preámbulo a la actividad en pista en Interlagos, Antonelli vivió una jornada sumamente emotiva al ser recibido por la propia familia Senna en su residencia, donde tuvo la oportunidad de convivir con la familia del tricampeón, pero además se tomó una fotografía con el histórico Lotus 98T.

Durante la rueda de prensa oficial de la FIA en el día de medios en Brasil, el campeón no ocultó la emoción producida por dicho encuentro. "Fue un día inolvidable. Gracias a toda la familia Senna. Me llevará algún tiempo asimilarlo, pero guardaré estos recuerdos para siempre", expresó Kimi Antonelli.