Video: Bella bromita le hizo Cruz Azul a Andrés Montaño para anunciarle su llamado al Tri

A Andrés Montaño le dijeron que debía grabar un video, junto a su Director Técnico, Joel Huiqui, para invitar a los aficionados de La Máquina de Cruz Azul al juego del próximo fin de semana contra Tigres.

La verdadera razón era distinta. Le iban a anunciar frente a la cámara que había sido convocado a la Selección Mexicana para los compromisos de la próxima semana en Monterrey, Nuevo León.

Queremos invitar a toda la gente a que vea el partido contra Tigres, pero también queremos invitarlos a que vea toda la gente a mi amigo Andrés Montaño en el México contra Jamaica, porque ha sido llamado a la Selección Mexicana.

“Estás convocado, nos avisaron hoy, así que muchas felicidades, estamos muy orgullosos de lo que has hecho”, fue el sorpresivo mensaje de Huiqui para su jugador que se mostró visiblemente emocionado.

Montaño, quien ha marcado cinco goles en el presente Torneo de Apertura 2026, fue llamado a la Selección Mayor para los juegos de Cuartos de Final de la Nations League ante su similar de Jamaica.

“(Me siento) contento, feliz. Fue una noticia que la verdad no me pasó por la cabeza. Pensé que íbamos a hacer un video diferente. Estoy contento y feliz porque llega en un momento importante y hay que seguir por esa línea", mencionó Montaño en el mismo video compartido en las redes sociales de Cruz Azul.