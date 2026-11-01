Javier Aguirre consigue su primera victoria con Valencia venciendo al Elche por la mínima 

Llegó el primer triunfo y Javier Aguirre respira. Luego de acumular dos empates y una derrota en sus primeros tres partidos, el Valencia consiguió su primera victoria bajo el mando del estratega mexicano tras imponerse 0-1 al Elche en su visita al Estadio Martínez Valero.

Fiel al sello característico de los equipos del 'Vasco', el Valencia supo sufrir hasta el último minuto para sostener la ventaja durante más de 20 minutos y concretar sus primeros tres puntos de la mano del técnico azteca.Un golazo de vestidor a tres toques

La única anotación del encuentro se perfila como una de las mejores jugadas colectivas de la temporada. Todo nació de un contragolpe iniciado desde el marco y con apenas tres trazos largos, el balón llegó a Arnaut Danjuma en los linderos del área. El atacante neerlandés mantuvo la calma y cedió la esférica para Umar Sadiq, quien en el mano a mano definió con frialdad para mandar el balón al fondo de las redes.El respaldo del vestidor: un festejo con dedicatoria

El respaldo del vestidor: un festejo con dedicatoria

En los últimos días, las críticas hacia Aguirre se habían intensificado por la falta de resultados. Sin embargo, el plantel respondió en la cancha y dejó en claro el respaldo total hacia su entrenador.

Tras festejar el gol con sus compañeros, Sadiq corrió directamente a la banda para fundirse en un emotivo abrazo con el 'Vasco', un gesto que evidencia la unión del grupo y el compromiso a muerte con el proyecto del mexicano.Panorama del Valencia: oxígeno en la lucha por la permanencia

Panorama del Valencia: oxígeno en la lucha por la permanencia

El triunfo no solo representa un alivio anímico, sino un golpe estratégico en la tabla. Al vencer a un rival directo en la pelea por no descender, el conjunto velenciano recorta distancias de manera clave.

Actualmente, el Valencia se ubica en la posición 19 con 9 puntos, manteniéndose en zona de descenso pero colocándose a solo una unidad del propio Elche, que ocupa la casilla 17 y marca el límite de la salvación.