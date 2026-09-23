La mexicana Rebeca Bernal marca su primer gol con el Manchester United Women

Rebeca Bernal marcó este miércoles su primer gol con el Manchester United Women durante el partido contra Sheffield United Women, correspondiente a la Subway Players Cup, torneo de copa del futbol inglés. La mexicana fue titular y apareció en el marcador para colocar el 2-0 momentáneo a favor del conjunto de Manchester.

La defensa aprovechó una jugada a balón parado para conseguir su primera anotación con el equipo inglés. Al minuto 18, Jess Simpson cobró un tiro de esquina desde la punta derecha y envió el balón al área, donde Bernal se elevó para conectar un remate de cabeza.

El cabezazo de la mexicana terminó dentro de la portería y dejó sin posibilidad de reacción a Poppy Soper, guardameta del Sheffield United Women.

Bernal aprovecha su oportunidad como titular

La participación de Bernal llegó después de su reciente llegada al conjunto inglés. En esta ocasión, la mexicana recibió la oportunidad de comenzar el partido ante Sheffield United Women y respondió con una anotación durante los primeros minutos del encuentro.

Su gol también representa un nuevo momento dentro de su trayectoria en el futbol inglés. Bernal ya se había convertido en la primera jugadora mexicana en disputar la Women's Super League, y ahora consiguió estrenarse como goleadora con el Manchester United Women en la competencia de copa.

La defensa forma parte de un equipo que disputa la nueva edición de la competición, cuyo nombre y formato fueron modificados para la temporada 2026-2027. El objetivo señalado para esta reforma es reducir la carga de partidos que enfrentan las futbolistas durante la campaña.

¿Qué es la Subway Players Cup?

La Subway Players Cup es el torneo de copa de la Women's Super League. Para esta temporada adoptó un formato suizo en el que los equipos disputan al menos seis partidos contra rivales sorteados de acuerdo con cada región, con la intención de reducir también los viajes largos.

La modificación incluye además la ausencia de los tres equipos clasificados a la UEFA Champions League Femenina. La medida forma parte del nuevo modelo diseñado para disminuir la cantidad de encuentros que deben afrontar esas plantillas.

De acuerdo con los directivos, el formato también busca ofrecer mayores posibilidades de rotación y permitir que las jugadoras tengan una mayor cantidad de minutos durante la competición.

En ese contexto, Bernal tuvo su primera oportunidad como titular en este torneo y consiguió marcar ante Sheffield United Women. Su anotación amplió la ventaja del Manchester United durante el encuentro y significó su primer gol desde su llegada al futbol inglés.