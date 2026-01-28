De Michael Jordan a Derrick Rose, la mexicana Estela Parra es la artesana de los Bulls de Chicago

En el corazón del United Center, la imponente arena de los Bulls de Chicago, a escasos metros de la duela, en un cuarto sin reflectores ni barullo, una mujer teje las historia, literalmente, con una aguja e hilo.

Se llama María Estela Parra, pero en el equipo de la NBA le dicen, sencillamente, Estela. Es la mexicana costurera y artesana oficial de los Bulls desde 1989. Su aventura se remonta a la era dorada del equipo. Mientras Michael Jordan ascendía a la categoría de leyenda, y los campeonatos se sucedían, Estela estaba allí, asegurando que los grandes lienzos que hoy cuelgan de las vigas del pabellón luzcan para la eternidad.

La magia de Estela se manifiesta en las pancartas y banderas monumentales. Su trabajo, alejado del glamour, está impregnado de la historia del equipo. Estela ha sido la responsable de cortar y coser los estandartes que conmemoran los títulos de la NBA, así como los banners de los números retirados de las leyendas. Cada costura sella el legado de un jugador en la eternidad.

Una rosa para los Bulls

El momento en que su historia se hizo más visible fue cuando el equipo rindió homenaje a Derrick Rose al retirar su número. Fue ella, con sus manos expertas, quien confeccionó el icónico banner del número 1 que hoy cuelga en todo lo alto al lado del de Jordan y Scottie Pippen, entre otros nombres destacados del equipo.

Esta tarea, más allá de la labor técnica, representa un orgullo personal. Estela Parra borda el orgullo de su país y su propia dedicación en la rica tapicería de una de las franquicias más emblemáticas del deporte mundial.

El jersey de Derrick Rose ya forma parte de la historia junto con el de Michael Jordan y otros destacados Bulls. Reuters

En un deporte de gigantes y figuras explosivas, Estela diseña, con la modestia de un oficio, símbolos de la gloria. Su labor discreta es, en esencia, un pilar de la identidad de los Bulls de Chicago, un legado artesanal mexicano en el corazón de la NBA.