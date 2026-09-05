“Mestalla és Etern”: el Valencia despide con videos y carteles especiales a sus últimos visitantes

El Valencia Club de Futbol puso en marcha una iniciativa para despedir al estadio de Mestalla durante su última temporada como casa del club. El proyecto consiste en preparar un cartel retro y un video especial para cada equipo que visite por última vez el inmueble, como una forma de recordar los vínculos que existen con sus rivales.

La propuesta lleva por nombre “Mestalla és Etern” y cuenta con carteles realizados por el artista gráfico conocido como Lawerta. Los materiales forman parte de la despedida que el Valencia prepara para el estadio que ha sido la casa del valencianismo durante décadas.

La primera experiencia ocurrió en la jornada inaugural de la temporada, cuando el Real Club Celta de Vigo visitó Mestalla. Para ese partido, el club presentó el primer cartel retro de la colección y posteriormente publicó un video dedicado al conjunto gallego.

El Betis fue el segundo equipo homenajeado

En la segunda fecha, el Real Betis Balompié se convirtió en el siguiente visitante en recibir el reconocimiento. El Valencia presentó otro cartel elaborado por Lawerta, que se sumó a la colección “Mestalla és Etern”.

El homenaje continuó con un video dedicado a la última visita del conjunto andaluz al estadio. La pieza tuvo como referencia a Joaquín, futbolista español que defendió las camisetas de ambos clubes durante su carrera.

La dinámica continuará ahora con el Futbol Club Barcelona, que visitará Mestalla por última vez antes de la mudanza del Valencia. Al igual que ocurrió con los dos primeros rivales, el conjunto catalán tendrá un cartel especial y un video relacionado con su historia en el inmueble.

El Valencia mantendrá los homenajes durante las jornadas que dispute como local hasta la despedida definitiva de Mestalla. El último partido en el estadio está programado para el 23 de mayo de 2027, cuando el equipo reciba al Elche en la última jornada de LaLiga.

El Valencia se mudará al Nou Mestalla

La despedida de Mestalla dará paso a una nueva etapa para el club. A partir de 2027, el Valencia tendrá como casa al Nou Mestalla, estadio que se encuentra en la última fase de construcción y que albergará sus partidos como local.

Las obras del nuevo inmueble comenzaron en enero de 2025 y el recinto estará preparado para recibir a más de 70 mil aficionados. La mudanza está prevista para la próxima temporada, cuando el Valencia deje el estadio que ha sido su sede durante décadas.