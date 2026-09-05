¡Mexicano rompe récord mundial! Raúl 'Tyzon' Flores levanta 511 kilos

Raúl “Tyzon” Flores hizo historia este sábado en el World Deadlift Championships 2026, celebrado en Birmingham, Inglaterra, al levantar 511 kilogramos en peso muerto y convertirse en el nuevo poseedor del récord mundial de strongman.

El atleta tamaulipeco superó por primera vez la barrera de la media tonelada en una competencia oficial y dejó una de las actuaciones más importantes para un atleta mexicano en los deportes de fuerza.

La hazaña de Tyzon Flores adquiere todavía mayor relevancia porque superó los 510 kilogramos que había levantado el islandés Hafþór Björnsson en la edición de 2025 del mismo campeonato.

Raúl “Tyzon” Flores supera los 500 kilos en Birmingham

Antes de la competencia, el mexicano ya era considerado uno de los principales candidatos para romper la marca mundial. Flores había demostrado su enorme capacidad al levantar 480 kilogramos en competencia y realizar tres repeticiones con 470 kilos durante sus entrenamientos.

El resultado también es producto de la evolución que el atleta tamaulipeco tuvo durante el último año. El pasado 25 de agosto, como parte de su preparación, consiguió levantar 504.04 kilogramos en entrenamiento, una marca que, aunque no era oficial, anticipaba lo que podía conseguir en Birmingham.

De promesa mexicana a récord mundial

A sus 26 años, Raúl Flores ha tenido un crecimiento notable en el strongman. En 2025 había registrado oficialmente 453.5 kilogramos en el mismo campeonato, por lo que en apenas un año incrementó de manera considerable su capacidad de levantamiento.

Ese progreso le permitió pasar de ser considerado una joven promesa de los deportes de fuerza a convertirse en uno de los atletas capaces de competir por los récords más importantes de la disciplina.

Con los 511 kilogramos conseguidos en Birmingham, Tyzon Flores se convirtió en el nuevo dueño del récord mundial de peso muerto en strongman y escribió un capítulo histórico para México.

El atleta mexicano logró llevar al escenario oficial la fuerza que ya había mostrado durante sus entrenamientos y superar una barrera que durante años estuvo dominada por algunos de los levantadores más destacados del mundo.