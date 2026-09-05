VIDEO: Nahuel Guzmán ataja penal y regala nuevo show en Liga MX

Tigres caía 0-1 frente al Necaxa en la Jornada 7 del Apertura 2026 y el conjunto Hidrocálido contó con un penal a favor, mismo que fue detenido por Nahuel Guzmán en el minuto 24 y regaló un show que le terminó costando la tarjeta amarilla.

Tras el tanto obtenido por Owen González en el minuto 12 del duelo disputado en el Volcán, Necaxa logró superar el agobio por parte del equipo de la Sultana del Norte y mediante un tiro de esquina consiguieron un penal a favor tras la mano dentro del área por parte de Rodrigo Búfalo Aguirre.

Parándose sobre los once pasos, Julián Carranza tardó en perfilarse hacia el manchón penal, causando el estrés en Nahuel Guzmán, quien comenzó a manotear y adelantarse de la línea de gol para atemorizar al delantero del Necaxa.

Aprovechando lo que parecía una desconcentración propia por parte del arquero argentino, Carranza corrió hacia el balón y con pierna derecha trató de vencer al arquero de Tigres, mismo que se recostó sobre su costado izquierdo y evitó el 0-2 por parte de los visitantes.

Celebrando ante el alarido de su propia afición, Nahuel Guzmán reventó hacia la tribuna uno de los balones que se encontraban listos para poder poner reanudar el partido lo antes posible, además de hacer gestos hacia la zona en donde se encuentran los Libres y Lokos, ganándose la amonestación tras un nuevo penal atajado en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Finalmente, antes de que concluyera la primera mitad, Tigres retomó los hilos del partido y -tras tocar la puerta hidrocálida en distintas ocasiones- Rodrigo Aguirre ganó el esférico en el área chica rival para obtener el empate antes de marcharse al vestidor, devolviendo la ilusión a los aficionados regiomontanos de sumar 3 puntos más en busca de escalar posiciones, ya que el empate no los haría superar el sitio 14º de la tabla.

BFG