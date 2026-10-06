Messi se va en paz: “gracias por quererme tanto”

Lionel Messi disputará este martes 6 de octubre de 2026 su último partido con la selección de Argentina, en un duelo que reunirá a los campeones del mundo de Qatar 2022 y varias figuras en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El rosarino envió un mensaje previo al encuentro, donde señaló que se va en paz.

“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, la voy a extrañar”, señaló en un mensaje que adidas publicó en redes sociales, acompañado de la canción “Gracias a la vida” de Mercedes Sosa.

Lionel Messi agradeció el cariño que le brindó la afición AFP

A sus 39 años, Messi se despide ante su afición, ante unas 85 mil personas que abarrotarán el Monumental. Las entradas para el partido se acabaron en dos horas.

Este lunes, Messi compartió una fotografía de su último entrenamiento con La Albiceleste, con el mensaje “Momentos especiales que sé que voy a extrañar”.

Argentina se medirá a Benin, selección africana que ocupa el puesto 89 del ranking FIFA y que nunca disputó un Mundial.

Messi debutó con la selección de Argentina en agosto de 2005 y antes del partido de su despedida, la Universidad de Buenos Aires lo distinguirá con su máximo título honorifico, el doctorado Honoris Causa.

Fabio Santana, excombatiente de la Guerra de Malvinas, será el encargado de cantar el himno argentino.