Messi sobrevalorado: ‘como si hubiera inventado el futbol’, critican en España

Lionel Messi disputará este martes ante Benín su partido de despedida de la selección de Argentina, en un homenaje que le prepara la AFA. Para Tomás Roncero, colaborador en el programa El Chiringuito, el “10” está sobrevalorado y recordó las goleadas que sufrió el Barcelona, estando el rosarino en la cancha.

“Sí (sobrevalorado). Es un grandísimo jugador, pero muy alejado de lo que se ha dicho de él, como si hubiera inventado el futbol.

Que nunca se le cae la pelota, te saco cuando el Bayern (Múnich) le metió ocho, ¿dónde estaba él? Te saco cuando le metió cuatro el Liverpool, ¿dónde estaba él? Te saco cuando le metió tres la Roma de Manolas, ¿dónde estaba él? Cuando “El Cholo” (Diego Simeone) le metió dos viajes seguidos en la Champions y ni la olió. Te digo cuando Mbappé en el Camp Nou le hizo un ‘hat-trick’, 1-4 y ni la olía. Te digo cuando falló el penalti el día del Chelsea.

La playera gigante de Lionel Messi que se exhibe en el Monumento a la Bandera en Rosario, Argentina AFP

Tantas veces que fracasó y le maquillaban, le tapaban porque la prensa de Barcelona estaba obsesionada con él porque creían que sin él ya la ruina del Barsa era total”, señaló el periodista.

Lionel Messi anunció su retiro de la selección de Argentina el pasado 31 de agosto de 2026 tras la disputa de su sexto Mundial. Para su partido de despedida, el rosarino estará acompañado por los campeones del mundo de Qatar 2022, torneo en el que Tomás Roncero recalcó que le regalaron penales.

“Lo que ocurre es que no soy el más fan de Messi. Seguir diciendo que es el mejor de la historia, mejor de la historia es (Alfredo) Di Stéfano, será Pelé, será (Johan) Cruyff, (Zinedine) Zidane, (Diego) Maradona, antes que él, y Cristiano (Ronaldo) porque Cristiano tiene todo en contra.

Messi recibirá un homenaje este martes 6 de octubre, cuando Argentina se mida a Benin AFP

¿Por qué? Porque saben que Cristiano les quitó muchas noches de gloria, saben que Cristiano les amargó la vida. El que creía que iba a ser la década prodigiosa del gran Lionel Messi, pues no, un grandísimo jugador con muchas taras en su currículum.

La vida es dura y que ha tenido que esperar a que le regalasen penaltis en Qatar para que tuviera un Mundial. ¿En la final de España que pasó? Ni la olió”, subrayó.

El periodista deportivo ironizó sobre el rival que enfrentará Argentina y exclamó que un Clásico de América hubiera sido el escenario ideal.

“Le han puesto un rival muy duro para que sea grandiosa la despedida. Va a meter siete y van a decir grandioso. Benín es un país magnífico, pero busca un rival, un Clásico en América, contra Brasil para que sea grandiosa la despedida, con Uruguay”, dijo.

LOS NÚMERO DE LIONEL MESSI CON LA SELECCIÓN DE ARGENTINA:

207 partidos internacionales.

125 goles.

1 Mundial.

2 Copas América (2021 y 2024).

1 Finalissima (2022).

1 oro olímpico (Beijing 2008).