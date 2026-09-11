Mercedes domina la Práctica 1 en Madrid por delante de Ferrari; Checo Pérez en la parte posterior

El trazado de Madrid debutó oficialmente en el calendario de la Fórmula 1 con la primera práctica libre del Gran Premio de España 2026 donde los Mercedes, comandados por el británico George Russell, fueron los más veloces.

Durante la primera mitad del entrenamiento, Ferrari dominó los tiempos utilizando neumáticos medios, con Lewis Hamilton marcando un registro de referencia de 1m34.620s. Sin embargo, al montar el compuesto blando durante la parte media de la tanda, ni el británico ni Charles Leclerc pudieron extraer el máximo rendimiento tras salirse de pista en la curva 17. Russell, en cambio, sí logró mejorar su rendimiento y llevó su flecha de plata a un registro de 1m34.077s para quedarse con la primera posición.

Antonelli ha finalizado segundo luego de diversos intentos en una sesión donde la primera posición no estuvo al alcance para el líder del campeonato. Detrás de ellos se posicionaron los Ferrari con Leclerc como el hombre fuerte seguido por Hamilton. Ambos pilotos de Ferrari tuvieron complicaciones con el compuesto rojo, especialmente al encontrarse con una gran cantidad de tráfico.

Detrás de los coches de Maranello se ubicaron Max Verstappen en la quinta posición y Lando Norris en la sexta, mientras que el ídolo local, Fernando Alonso, finalizó en el decimoquinto puesto con su Aston Martin.

La adaptación al estrecho trazado madrileño generó situaciones de peligro por tráfico lento. El novato Arvid Lindblad estalló por la radio al encontrarse en zona rápida con Antonelli y Hamilton. El siete veces campeón del mundo también vivió un episodio similar cuando se encontró con Leclerc, Nico Hulkenberg y Carlos Sainz.

¿Dónde finalizó Sergio Pérez la FP1 en Madrid?

El piloto mexicano Checo Pérez concluyó en la posición 21 en la primera práctica en Madrid con una diferencia de cuatro segundos respecto a lo hecho por Russell y superando a Valtteri Bottas, quien cerró el clasificador.