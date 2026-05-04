Final feliz para "Coco"; el perro que invadió un partido en la liga argentina 

Durante el encuentro entre Rosario Central y Tigre, la atención de los aficionados no estuvo en el partido, sino en el cachorro de ocho meses, llamado "Coco", quien logró infiltrarse en el césped del Estadio Gigante de Arroyito, provocando la interrupción inmediata de las acciones.

El animal, visiblemente entusiasmado por el entorno, comenzó a correr junto a los futbolistas y a esquivar los intentos del personal de seguridad por capturarlo, convirtiéndose en el gran protagonista de la jornada dominical.

Mientras el video del perro recorría las redes sociales, el pequeño animal disfrutaba de su inesperada fama en la transmisión oficial, ajeno a la preocupación que había generado en su hogar, donde lo reconocieron a través de las redes sociales para poder después rescatarlo.

De la angustia al reencuentro: La familia detrás del "invasor"

Detrás de las travesuras de Coco se encuentran sus dueñas, Priscila y Giuliana, quienes relataron que el animal se había extraviado poco antes del inicio del partido.

El perro logró escapar tras un descuido en su vivienda del Barrio Industrial. La sorpresa de la familia llegó cuando al encender sus teléfonos móviles y descubrir que su mascota era tendencia nacional por su irrupción en la cancha.

Un dato curioso que añadió color a la noticia es que la familia es confesa seguidora de Newell’s Old Boys, el máximo rival histórico del club donde el cachorro realizó su debut mediático.

Tras ser retirado del campo de juego, el animal fue liberado en la calle, donde una joven llamada Camila lo encontró deambulando entre los vehículos y decidió ponerlo a resguardo en su casa. Luego, las dueñas lograron contactar a la rescatista para recuperarlo tras haber pasados su cinco minutos de fama, en donde generó “olés” por lo sucedido, logrando mejores jugadas que algunos jugadores de ambos equipos.