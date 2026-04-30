Crisis en los Países Bajos: 133 partidos en duda por el escándalo "Passportgate"

El fútbol de los Países Bajos atraviesa una crisis institucional nunca antes vista con el denominado "Passportgate", la cual ha puesto bajo la lupa la elegibilidad de aproximadamente 25 futbolistas de la Eredivisie y la Eerste Divisie que podrían llevar a la repetición de partidos o, incluso, a la anulación de resultados.

¿Cómo surgió todo esto? El origen es por una confusión legal sobre la doble nacionalidad de jugadores con raíces en antiguas colonias o países con gran flujo migratorio, como Indonesia, Surinam y Cabo Verde.

Todo inició cuando en un podcast se sugirió la idea de que el club NAC Breda podría impugnar una derrota ante el Go Ahead Eagles, debido a que el jugador Dean James habría perdido su nacionalidad neerlandesa al aceptar representar a Indonesia.

El núcleo del problema radica en que, según la ley de los Países Bajos, la ciudadanía neerlandesa se pierde automáticamente al adquirir voluntariamente otra nacionalidad. Al renunciar a su pasaporte europeo, jugadores como James se convirtieron legalmente en ciudadanos extracomunitarios, lo que les obliga a poseer un permiso de trabajo para ejercer su profesión en el país.

Para obtener dicho permiso, la legislación exige un umbral salarial elevado: 608.000 euros anuales para mayores de 21 años y la mitad para menores de esa edad. Muchos de los implicados no alcanzan estas cifras, lo que los dejó en una situación de ilegalidad laboral involuntaria.

La crisis escaló rápidamente a los tribunales de Utrecht, donde el NAC Breda demandó a la federación nacional (KNVB) para exigir la repetición de su partido perdido por 6-0.

La KNVB, sin embargo, advirtió que un fallo a favor del club podría generar un "efecto dominó" incontrolable. La federación estima que el asunto de los pasaportes afecta a 11 jugadores repartidos en ocho clubes de la Eredivisie, lo que pone en duda la validez de hasta 133 partidos disputados. Clubes como el Ajax, Feyenoord y Heracles ya han iniciado acciones legales, lo que amenaza con paralizar la fase final de la temporada al no poder completarse el calendario si se ordenan múltiples repeticiones de encuentros.

Se espera un veredicto judicial definitivo para el próximo lunes pero algunos jugadores ya se han visto afectados y han sido apartados de sus equipos antes de resolver su situación migratoria.