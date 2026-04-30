Atlante en la Leagues Cup 2026: Conoce sus fechas y rivales confirmados

El Atlante está listo para regresar al máximo circuito del futbol mexicano con su incorporación en el Apertura 2026 de la Liga MX, esto tomando el lugar del Mazatlán quienes ya no formarán parte y, aunque aún faltan unos meses para el primer partido de los Potros de Hierro, por ahora ya conocen su primer torneo internacional que deberán afrontar: la Leagues Cup.

El torneo que enfrenta a los equipos de la Liga MX con la MLS arrancará el próximo mes de agosto, tan solo unas semanas después de concluido el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Antes de confirmarse el ascenso del Atlante a la Liga MX, la Leagues Cup ya había dado a conocer su calendario para la fase de grupos donde Mazatlán estaba siendo considerado, aunque se sabía solo sería un trámite para que los Potros de Hierro tomaran su lugar.

Los partidos del Atlante en la Leagues Cup 2026

Dado que el Atlante tomará el puesto del Mazatlán en la Liga MX también lo hará en la Leagues Cup. Los partidos del equipo mexicano quedan de la siguiente manera.

Vancouver Whitecaps vs Atlante-4 de agosto de 2026

Real Salt Lake vs Atlante-8 de agosto de 2026

Minnesota vs Atlante - 11 de agosto de 2026

De esta forma, los Potros de Hierro, quienes ahora ya tienen confirmado a Miguel Herrera como su primer director técnico para su regreso, encararán un torneo donde el Mazatlán dio varias sorpresas consiguiendo victorias ante el LAFC o el Houston Dynamo, siendo de los puntos más destacados del equipo del norte del país.

El Atlante cuenta con dos títulos internacionales de la Concacaf, uno obtenido en 1983 y otro en el 2008-2009. Además, tiene una participación en el Mundial de Clubes en el 2009 donde perdió 3-1 ante el Barcelona.