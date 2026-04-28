Sorprende a ‘Memote’ Martínez su llamado a la Selección Mexicana

No sólo a la afición le causó sorpresa su llamado a la Selección Mexicana, a Guillermo ‘Memote’ Martínez también, pero aseguró que trabajó para conseguir el objetivo de estar en el Mundial 2026, donde este martes, Javier ‘El Vasco’ Aguirre dio a conocer a los futbolistas convocados de la Liga MX.

“Fue algo muy bueno, creo que el momento de verlo con mi familia… no es que no lo pudiéramos creer, más bien nos sorprende porque era el objetivo que se buscaba desde el momento en que pisé Selección Nacional. Lo platicaba mucho con mi esposa, el hecho de imaginar que se siente vestir la playera de la Selección, que se siente anotar un gol, que se siente jugar un partido y también nos lo planteábamos, qué se sentirá estar en un Mundial…

El juego aéreo de 'Memote' Martínez, una de las principales virtudes Mexsport

Creo que Dios nunca se equivoca, si bien las cosas no fueron fáciles, pero sí fueron justas. El trabajo y el hecho de estar preparados, nos abre las puertas. Lo voy a aprovechar para dar lo mejor de mí en beneficio de la Selección, no influye ni un jugador ni otro, simplemente todos vamos con un solo mismo objetivo”, mencionó ‘Memote’ Martínez a los medios de comunicación.

En el Clausura 2026, el originario de Celaya, Guanajuato, disputó 15 partidos, tres de ellos de titular y marcó 5 goles. Su 1.90 de estatura sería una de las causas de su llamado; su inercia positiva en balones aéreos pudiera ser utilizado como una estrategia de Javier Aguirre. El futbolista de 31 años no tiene claro qué rol jugará en Selección Mexicana.

“Desconozco, es una pregunta más para él, pero sí estará en disposición para lo que él requiera”, dijo.

‘Memote’ Martínez agradeció la confianza de Javier Aguirre y prometió entrega total para la Selección Mexicana.

“Estoy muy contento, junto a mi familia, creo que es algo que desde chico sueñas. Gracias a Dios se nos dieron las cosas, esta oportunidad, que mejor representar a tu país que tanto amas… No hay nada más grande que representar a tu país”, dijo.

Los futbolistas convocados iniciarán concentración el próximo 6 de mayo. Estarán cinco semanas y media en entrenamientos.

“Hay que tener mucha resiliencia, mucha fe, sobre todo, eso es lo más importante. Totalmente lo adjudico a tener fe, en Dios, al trabajo, al hecho de nunca bajar los brazos porque uno nunca sabe cuándo te puede cambiar la vida y, sobre todo, porque no fue nada fácil. Hubo muchos momentos donde se pudo haber flaqueado, siempre tengo ese respaldo de mi familia que me ha sacado adelante, les quiero agradecer a ellas, principalmente”, dijo.