Memo Ochoa seguirá ligado al futbol, confirma Natalia su madre

El que se haya despedido como futbolista profesional y como arquero de la Selección Nacional de México no significa que no volveremos a ver a Guillermo Ochoa cercano al campo de juego.

Su madre, Natalia Magaña, recordó cómo fueron los casi 22 años de carrera que vivió como futbolista profesional, desde aquel 15 de febrero de 2004 cuando debutó en el Estadio Azteca en un duelo ante los Rayados de Monterrey, hasta los años que pasó en el viejo continente lejos de su familia.

Fue muy difícil (todos esos años en Europa), pero a la vez él estaba muy contento, y eso era lo que más importaba. (Hoy queremos decirle) que lo disfrute como el primer día. Él siempre va a estar ligado al futbol y aquí estamos para apoyarlo en todo siempre”, mencionó Natalia en entrevista con Televisión Azteca.

Natalia Magaña, madre de Guillermo Ochoa, recordó los años acompañando a su hijo como futbolista profesional ESPECIAL

El último partido en activo con el representativo mexicano para Guillermo Ochoa fue el pasado 24 de junio de 2026, cuando el Tri enfrentó a República Checa, duelo en el que ingresó de cambio.

Este martes, como parte de la Fecha FIFA que disputa la Selección Mexicana ante Chile, el jugador recibió un reconocimiento a su carrera por parte de la Federación Mexicana de Futbol y la Selección Nacional de México, con la que asistió a seis Copas del Mundo.

Tengo sentimientos encontrados, pero me siento muy agradecida por todo el cariño que le han demostrado durante toda su carrera y su trayectoria”, dijo.

¿Cómo vivieron la pasada Copa del Mundo?

“Muy contentos y muy conmovidos, a la vez muy emocionados”, concluyó.