Álvaro Ortiz reveló el momento en que compartió con su hermano la emoción de volver al PGA Tour

Hay noticias que se disfrutan de manera distinta cuando quien las recibe entiende todo lo que hubo detrás para conseguirlas. Para Álvaro Ortiz, volver al PGA Tour no solo significó alcanzar una meta profesional, también fue una oportunidad de celebrar con su hermano Carlos la recompensa de tantos años de esfuerzo.

Los dos eligieron el golf como forma de vida y conocen las exigencias de una carrera que puede llevar de la euforia a la frustración en cuestión de días. Aunque sus caminos tomaron rutas diferentes, con Carlos en LIV Golf y Álvaro luchando por recuperar un lugar en el máximo circuito, la conexión entre ambos se mantiene intacta.

“Al final de cuentas nos entendemos muy bien en el tema profesional y en el tema personal. Definitivamente él a través de los años ha sido un referente de cómo hacer las cosas. Tengo la fortuna de que hace lo mismo que yo y he podido aprender mucho a través de él”, contó Álvaro en charla con Excélsior.

El momento que confirmó su regreso llegó en septiembre, cuando conquistó el Simmons Bank Open for the Snedeker Foundation, en Nashville. El triunfo, primero de los Korn Ferry Tour Finals y segundo para él durante el año, le garantizó la tarjeta del PGA Tour para la temporada 2027.

La celebración tuvo un ingrediente especial. Apenas terminó de ganar, Álvaro salió del green y encontró a su familia reunida en una videollamada. Ahí pudo compartir la noticia con Carlos, quien reaccionó con la emoción de alguien que conoce de primera mano el sacrificio que exige llegar hasta ese punto.

“Estuvo un poquito loco porque me salí del green después de ganar en Nashville y estaba toda mi familia en videollamada y estuvo increíble. Tuve la chance de platicar con él y me dijo felicidades con mucha emoción, estaba muy orgulloso de mí. Estoy muy agradecido con él por todo”, recordó.

Con el regreso al PGA Tour en el horizonte, Ortiz sabe que deberá administrar lo que viene. La ilusión es inevitable, pero su prioridad será evitar que las emociones desplacen el trabajo que lo llevó hasta ahí.

“Creo que tengo que enfocar mis emociones en la atención que es mi trabajo, mis procesos, mi preparación y utilizarlo a mi favor, canalizarlo y enviarlo ahí”, explicó.

Álvaro volverá a compartir escenario con los mejores golfistas del mundo, con una certeza: detrás de su boleto de regreso también está el respaldo de un hermano que entiende cada golpe, cada sacrificio y el valor de volver a empezar.