Rafa Márquez convocaría a Jorge Ruvalcaba para la Nations League 

México ya trabaja de cara al primer compromiso oficial de la era Rafael Márquez. El Tricolor se medirá a Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League y el entrenador nacional ya tendría su primera sorpresa en al convocatoria: Jorge Ruvalcaba,

Tras una Fecha FIFA sin victorias (dos empates y dos derrotas), el cuerpo técnico busca recuperar sensaciones y dar el primer golpe en una eliminatoria que define el pase a las semifinales.

Jorge Ruvalcaba anotando el segundo de México MEXSPORT

Jorge Ruvalcaba apunta a la convocatoria para la Nations League

Según la información adelantada por David Medrano, el extremo de los New York Red Bulls, Jorge Ruvalcaba, figura entre las novedades de la próxima lista del Tricolor.

La Dirección de Selecciones Nacionales ya habría enviado, con semanas de antelación, un comunicado de apartado al club neoyorquino para liberar al mexicano en las fechas correspondientes a la serie ante Jamaica.

El movimiento se da en un momento en el que Márquez busca variantes ofensivas después de no sumar ninguna victoria en sus primeros cuatro partidos al frente del equipo.

Ruvalcaba, excanterano y figura de Pumas, llegó a la MLS a principios de 2026 y ha mostrado un rendimiento destacado con los Toros Rojos, donde ha aportado goles y desequilibrio por las bandas.

De confirmarse, sería la primera convocatoria de Ruvalcaba bajo el mando de Rafael Márquez y una de las caras nuevas más sonadas del proceso.

Ruvalcaba regresaría a Selección Mayor tras un año

Ruvalcaba no ha recibido convocatoria a la Selección Mayor desde la Fecha FIFA de noviembre de 2025, cuando debutó como titular en el amistoso ante Paraguay (derrota 2-1 en San Antonio).

Previamente había estado en una concentración no oficial en enero de ese año, en la que marcó ante el Internacional de Brasil, y formó parte de listas preliminares, pero quedó fuera del Mundial 2026.

Su buen momento en la MLS con los New York Red Bulls ha reactivado su nombre justo cuando Márquez prepara su primer llamado oficial.