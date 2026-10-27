Seis mexicanos buscan dar el campanazo en el VidantaWorld Mexico Open

El reto es mayúsculo, pero la ilusión de competir en casa alimenta las aspiraciones de cinco golfistas mexicanos que buscarán dar la sorpresa en el VidantaWorld Mexico Open, torneo del PGA Tour que reúne a figuras internacionales en Vidanta Vallarta, en Nuevo Nayarit.

Santiago de la Fuente, Mauricio Figueroa Ramírez, Gerardo Gómez, Omar Morales, Alejandro Fierro y Álvaro Ortiz tendrán la oportunidad de medirse ante jugadores de primer nivel. Aunque parten sin los reflectores de las grandes estrellas, saben que el golf ofrece la posibilidad de cambiar una historia con una buena semana sobre el green.

De la Fuente entiende la dimensión del compromiso, pero prefiere no convertirlo en una carga. Para el mexicano, la clave estará en concentrarse en cada golpe y mantener la serenidad ante un escenario de máxima exigencia.

“El campo está en excelentes condiciones, hay un gran field lleno de súper estrellas y yo estoy contento de estar aquí. No tengo presión, es el torneo de mayor jerarquía que juego al año, pero al final del día es golf. Lo que puedo hacer aquí lo puedo hacer en un simulador; obviamente las condiciones cambian, pero he aprendido que se trata de pegar un tiro y ya”, explicó de la Fuente.

Para Mauricio Figueroa Ramírez, originario de Guadalajara, la oportunidad tiene un significado especial. Representar al país frente a su gente y compartir la experiencia con su familia convierte la competencia en una motivación adicional.

“Es un privilegio estar aquí y representar a mi país, jugar en casa, que mi familia me vea, así que estoy muy emocionado”, señaló.

Gerardo Gómez, golfista de San Luis Potosí, también apuesta por disfrutar la experiencia antes que anticipar resultados. Consciente de que no abundan las oportunidades para competir en un escenario de esta categoría, busca aprovechar cada jornada.

“Trato de no tener muchas expectativas y poder disfrutar. No tengo muchas oportunidades como esta en el año y me llena de orgullo poder jugar en México”, comentó.

A ellos se suman Omar Morales y Álvaro Ortiz, quien conoce la presión de competir en grandes escenarios y tendrá la experiencia como una de sus principales herramientas.

Con cinco mexicanos en el field, el torneo representa una vitrina para mostrar el crecimiento del golf nacional. La misión no será sencilla ante la calidad de los rivales, pero el objetivo está claro: aprovechar la localía y buscar ese resultado inesperado que coloque a un representante tricolor entre los protagonistas.