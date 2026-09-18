Los mejores momentos de la inauguración del Highmark Stadium, nuevo estadio de los Bills

Los Buffalo Bills inauguraron el Highmark Stadium con una victoria de 41-31 sobre los Detroit Lions en el Thursday Night Football de la Semana 2 de la NFL. El encuentro representó el primer partido de temporada regular en la historia del nuevo inmueble.

El estreno permitió a los aficionados de Buffalo conocer por primera vez su nueva casa durante un partido oficial. Además del resultado, diferentes elementos de la inauguración generaron imágenes y comentarios en redes sociales, desde obsequios conmemorativos hasta detalles de las instalaciones.

Aficionados de Bills reciben una llave conmemorativa

Los seguidores que asistieron al primer partido de temporada regular en el Highmark Stadium recibieron una llave conmemorativa por la inauguración del inmueble. El recuerdo fue entregado dentro de un estuche transparente que también contenía un pin alusivo al encuentro inaugural.

El obsequio incluyó además una tarjeta de bienvenida a la nueva casa de los Bills. El mensaje hizo referencia a la historia de la franquicia y al vínculo entre el equipo y sus aficionados.

Hoy abrimos un nuevo capítulo en la historia de los Buffalo Bills. Highmark Stadium es la celebración de una ciudad y de un equipo construidos por generaciones de lealtad, resiliencia y orgullo. […] Este estadio es tuyo, Buffalo. Bienvenidos a casa.

La experiencia del primer partido también dejó imágenes relacionadas con distintos espacios del inmueble que fueron compartidas por los aficionados durante el estreno.

Visibilidad reducida en Highmark Stadium

Uno de los aspectos que generó comentarios en redes sociales fue la existencia de lugares con visibilidad reducida dentro del nuevo estadio. Diversos usuarios compartieron fotografías de sus asientos, principalmente ubicados en la parte superior, desde donde no se observa por completo el terreno de juego.

Algunos comentarios cuestionaron el diseño del inmueble y señalaron la presencia de una cantidad considerable de lugares desde los que la vista del campo está parcialmente limitada.

El cuerno de cerveza y las latas edición especial en Highmark Stadium

El nuevo Highmark Stadium también tuvo imágenes de un vaso de cerveza en forma de cuerno que los aficionados pueden comprar en el estadio. La imagen causó curiosidad en redes sociales.

Además, una marca que vende refrescos en el estadio creó una lata de edición especial conmemorativa por el estreno de la nueva casa de los Buffalo Bills.

Especiales del estreno del nuevo estadio de los Bills. Redes sociales

La mesa plegable rota en Highmark Stadium

Los aficionados de los Buffalo Bills, conocidos como Bills Mafia, han convertido la ruptura de mesas plegables en un símbolo de identidad. Esta práctica comenzó a tomar fuerza a partir de 2015 y también estuvo presente alrededor del estreno del nuevo estadio.

Algunas marcas regalaron mesas a los seguidores que participaron en el tradicional tailgate previo al partido. La tradición también llegó al interior del inmueble, donde una de las zonas del Highmark Stadium incorporó una mesa plegable rota como parte de su decoración.