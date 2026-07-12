Miles de corredores toman las calles en el Medio Maratón de la Ciudad de México

La Ciudad de México despertó antes que el sol para vivir una de las fiestas deportivas más importantes del año. Desde muy temprano, miles de corredores se reunieron frente al Hemiciclo a Juárez con una mezcla de emoción, ilusión y nervios para afrontar un reto que prepararon durante meses: completar los 21 kilómetros del Medio Maratón de la Ciudad de México.

Con cerca de 35 mil participantes, la edición de este año presentó una ruta renovada que llevó a los corredores por algunos de los escenarios más emblemáticos de la capital. El recorrido inició en la Alameda Central, pasó por la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución, Paseo de la Reforma, el Auditorio Nacional y la tercera sección del Bosque de Chapultepec, para culminar con una de las postales más representativas de la ciudad al cruzar la meta frente al Ángel de la Independencia.

Entre los invitados especiales destacó la presencia de Raúl González, doble medallista olímpico en Los Ángeles 1984, quien acompañó la celebración y fue testigo del entusiasmo con el que miles de participantes tomaron la salida de una de las competencias atléticas más importantes del país.

Una fiesta que va más allá del cronómetro

Más allá de la competencia, la jornada volvió a estar marcada por historias de esfuerzo, disciplina y superación. Corredores de todas las edades y nacionalidades compartieron un mismo objetivo: llegar a la meta. Algunos lo hicieron portando con orgullo la playera de la Selección Mexicana; otros, disfrazados para darle un toque diferente a la experiencia, mientras que muchos dejaron hasta la última gota de energía en cada zancada.

A lo largo del recorrido, cientos de familiares, amigos y aficionados alentaron sin descanso a los participantes con aplausos, porras y palabras de ánimo que se convirtieron en un impulso extra para afrontar los kilómetros finales.

En el aspecto deportivo, el podio de la rama varonil quedó encabezado por el keniano Simon Maywa, quien se llevó la victoria con un tiempo de 1:04:36. El segundo puesto fue para el ugandés Abel Chelangat, con 1:05:55, mientras que el mexicano Jorge Luis Cruz Pérez completó el podio tras detener el cronómetro en 1:06:07.

En la rama femenil, el triunfo correspondió a la keniana Gladys Cherop Longari, quien registró un tiempo de 1:12:19. El segundo lugar fue para su compatriota Winsam Jerono, con 1:13:46, mientras que la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz ocupó el tercer sitio al finalizar en 1:17:13.

El cronómetro definió a los ganadores, pero para miles de participantes el mayor logro fue cruzar la meta después de recorrer 21 kilómetros por las calles de la Ciudad de México, en una mañana que volvió a demostrar que la constancia, el esfuerzo y la pasión son el verdadero motor de esta tradicional carrera.