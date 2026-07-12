Inédita polémica sobre Argentina en el Mundial 2026: Contundente dato que desata cuestionamientos

Si Argentina ha pasado apuros para llegar hasta las semifinales de la Copa del Mundo con dramáticos duelos en las fases de eliminación directa, éstos no han sido porque los rivales fueran escuadras de alcurnia en la esfera global; de hecho, el camino de la albiceleste hasta la ronda previa a la final ya es único en la historia, pues por primera ocasión una escuadra que llega a estas instancias lo hace sin haberse tenido que enfrentar a un equipo dentro del top 10 de la clasificación de la FIFA.

La victoria ante Suiza por 3-1, en la que los tres veces campeones del mundo volvieron a echar mano de la épica para imponerse en el tiempo agregado a un rival de mucho menor jerarquía. La escuadra suiza se ubica en la posición 19 de la clasificación de FIFA y es hasa el momento el oponente con mejor ranking que ha tenido el conjunto que dirige Lionel Scaloni.

¿Cuál es la nueva polémica con Argentina en el Mundial 2026?

El camino de Argentina, campeón del Mundo en Qatar 2022, ha sido uno de rosas en el papel en está aventura de Estados Unidos-México-Canadá 2026. En el sorteo le tocó ser cabeza del Grupo J, en el que lo acompañaron tres equipos muy menores en cuanto a la clasificación mundial: Argelia (28), Austria (24), Jordania (63); rivales que no supusieron una resistencia para el lucimiento personal de Lionel Messi después de ser el artífice de sendas goleadas y de hincharse con seis dianas.

Pero esta Argentina ha llevado esa frase de “la suerte del campeón” a una nueva dimensión cuando los cruces le fueron aclarando en camino al caer en la ruta más fácil cuando del otro lado quedaron varias de las potencias europeas que tuvieron que afrontar duelos complicadísimos mientras los sudamericanos tenian primero que eliminar a Cabo Verde con su sitio 67 en la clasificación FIFA. Y ante el debutante equipo africano pasaron muchos estragos cuando necesitaron del tiempo extra para echarlos de la competencia.

Los cruces ante Egipto, sitio 29 de la FIFA, y Suiza, lugar 19 de la FIFA, completan el listado de rivales “a modo” que le ha tocado enfrentar a Messi y a los argentinos en esa misión de consumar un doblete y poner en su pecho la cuarta estrella de su historia.

Argentina tuvo suerte hasta para afrontar las semifinales del Mundial

Cuando la fiesta de la FIFA se reduce a que quedan cuatro equipos en la lucha por el título, hasta en eso corrió con fortuna el equipo de Scaloni al quedarse con el cruce con Inglaterra, que será el rival con mejor clasificación que se enfrente la albiceleste al estar en el cuarto escalón de la FIFA… Sí, Argentina (segunda en el ranking) hasta eso tuvo suerte, pues evitó un cruce con Francia, la primera en la clasificación, y España, que es la tercera.