Atlante arranca su historia en Liga MX Femenil con triunfo ante Necaxa 

Atlante arrancó su aventura en la Liga MX Femenil con el pie derecho, imponiéndose 1-0 a Necaxa en la Cancha 1 del CAR Atlante y sumando sus primeros tres puntos en el Apertura 2026; Alexia Villanueva fue la encargada del gol azulgrana.

El conjunto de los Potros de Hierro hizo su aparición en la Liga MX Femenil luego de la desaparición de Mazatlán, equipo del que legó procedente su entrenador Nicolás Morales.

Las acciones arrancaron en el terreno de juego del Ajusco con Necaxa siendo dominado parcialmente, desatando que los familiares de las jugadoras de Atlante apoyaran con mayor fervor las suyas, ya que este compromiso -así como todos los del Apertura 2026 en donde sean locales- se llevarán a cabo a puerta cerrada.

Los primeros 45 minutos fueron reñidos y, aún con la presencia de Doña Silvia Hernández -reconocida vendedora desde que Atlante jugaba en la Liga de Expansión- el duelo simplemente no contaba con aproximaciones de serio peligro ante los arcos defendidos por Riley Meléndez (Atlante) y Daniela Sánchez (Necaxa).

Para el lapso complementario llegaron las modificaciones y, aunque Nailea Vidrio terminó sin minutos, Atlante aprovechó la expulsión de Zayra Cervantes (76’) para inmediatamente después ponerse por delante en el marcador por conducto de Alexia Villanueva, futbolista que se adjudicó el primer gol en la historia del Atlante en Liga MX Femenil (1-0 al 77’).

Los últimos esbozos contaron con tensión en el terreno de juego, ya que la escuadra Hidrocálida rompió lanzas y fue en busca de un empate que terminara por apagar el ambiente vivido entre los familiares que se dieron cita en las tribunas del CAR Atlante.

Finalmente, Montserrat Pérez hizo sonar su ocarina y el júbilo de jugadoras y familiares de El equipo del pueblo estalló, celebrando su primera victoria en Liga MX Femenil en su primer partido oficial en la historia.

Para la Jornada 2, Atlante realizará un largo viaje para medirse al Monterrey en la cancha del Estadio BBVA, mientras que Necaxa recibirá a Pumas en Aguascalientes.

BFG