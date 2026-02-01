“Me voy eternamente agradecido”: Jorge Ruvalcaba dice adiós a Pumas

Jorge Ruvalcaba se despidió de manera oficial de los Pumas de la UNAM mediante una publicación en redes sociales, en la que expresó su agradecimiento a la institución universitaria por haberle permitido cumplir el sueño de vestir la playera auriazul.

El lateral mexicano ya se encuentra en los Estados Unidos, donde continuará su carrera profesional con el New York Red Bulls de la MLS, equipo al que llega en compra definitiva, poniendo fin a su etapa con el conjunto del Pedregal.

Hoy toca despedirme de este club que me dio la oportunidad de poder cumplir mi mayor sueño desde niño. Me voy eternamente agradecido por todo lo que pude vivir estos últimos años. Le doy gracias al club por confiar en mí y darme la bendición de poder representar este gran equipo”, escribió Ruvalcaba en su mensaje de despedida.

Ruvalcaba deja a los Pumas para jugar en la MLS Pumas MX

El ahora exjugador de Pumas también dedicó palabras a sus compañeros, a quienes deseó éxito en lo que resta de la temporada, destacando el vínculo que se formó dentro del vestidor universitario.

“Les deseo todo lo mejor a mis compañeros, que para mí son familia, para que puedan lograr lo que tanto se merecen. Me despido con el corazón lleno de orgullo y felicidad por todo lo que pudimos vivir juntos. Gracias, hasta pronto”, agregó.

De esta manera, Jorge Ruvalcaba cierra su ciclo con Pumas, equipo en el que logró consolidarse en Primera División, aunque con la cuenta pendiente de conquistar un título con la escuadra universitaria antes de dar el salto al futbol de los Estados Unidos.