"Me molesta cuando hablan de que me quiero ir": Brian Rodríguez aclara que no buscó salir de América

Brian Rodríguez aseguró que no buscó salir del América durante el mercado de verano, pese a que recibió ofertas de otros clubes para continuar su carrera fuera de la Liga MX. El uruguayo afirmó que mantiene comunicación con la directiva y que su intención es permanecer con las Águilas.

El atacante habló este viernes ante los medios de comunicación, previo a El Clásico de México, y explicó que las propuestas recibidas no representan un problema para él. Señaló que siempre ha tratado directamente el tema con Santiago Baños y las personas correspondientes dentro de la institución.

No he tenido mucho problema con eso (las ofertas) porque lo que hago bien dentro de la cancha es lo que refleja ese tipo de ofertas. Estoy muy tranquilo en ese sentido porque siempre lo he hablado con Santiago (Baños) y con la gente que lo tengo que hablar.

El futbolista también manifestó su molestia por las versiones que señalaban que tenía la intención de abandonar al conjunto azulcrema. Rodríguez sostuvo que esas versiones no corresponden con su postura y reiteró que quiere continuar en el club.

Brian Rodríguez niega intención de dejar al América

Aunque existieron opciones para que el uruguayo cambiara de equipo durante el periodo de transferencias, ninguna de ellas se concretó. El jugador explicó que las propuestas son una consecuencia de su rendimiento dentro del terreno de juego y que no modifican su posición respecto al América.

Me molesta a veces cuando hablan de que yo me quiero ir, cuando no es así. Me molesta mucho, pero qué puedo hacer. Simplemente juego al futbol, lo hago de buena manera y bienvenidas sean las ofertas.

Rodríguez dejó así su postura sobre las versiones que lo colocaban fuera de las Águilas. El atacante reconoció la existencia de ofertas, pero aclaró que no ha sido su deseo buscar una salida del equipo.

Brian Rodríguez registra más de 150 partidos con el América. AFP

Los números de Brian Rodríguez en América

Brian Rodríguez se integró al Club América de cara al Torneo Apertura 2022 procedente de Los Angeles FC de la Major League Soccer. El jugador ya tenía experiencia en el futbol europeo donde jugó con el Almería de España.

Desde entonces, el atacante ha disputado 162 encuentros con las Águilas, en los que registra 44 goles y 29 asistencias. El uruguayo también formó parte del plantel que consiguió el tricampeonato de Liga MX bajo la dirección técnica del brasileño André Jardine

Rodríguez se mantiene así en el América después de un mercado en el que recibió propuestas de otros equipos. Su postura, expresada antes del Clásico de México, es continuar con las Águilas.