Nuevo revés a sus ilusiones: Tua Tagovailoa sufre alarmante lesión a días de su arranque en la NFL

La fragilidad física vuelve a ensañarse de forma dramática con el quarterback Tua Tagovailoa justo cuando vislumbraba un nuevo comienzo en los emparrillados. Pocos días después de que el entrenador en jefe Kevin Stefanski lo confirmara como mariscal de campo titular de los Atlanta Falcons para el arranque de la temporada regular, una nueva dolencia amenaza con frenar bruscamente esta etapa de redención en la Conferencia Nacional.

Las alarmas de la franquicia se encendieron este jueves durante la sesión de entrenamiento abierta a los medios, a las puertas del esperado enfrentamiento de la Semana 1 contra los Pittsburgh Steelers. Tras lanzar un pase en ejercicios individuales, el mariscal de campo de 28 años de edad mostró un gesto evidente de molestia, tomándose la zona de la espalda baja y el oblicuo antes de dejarse caer sobre el terreno de juego durante varios segundos.

Aunque logró ponerse de pie por sus propios medios para intentar sacudirse el dolor, Tagovailoa no volvió a lanzar el resto de la jornada y fue incluido de inmediato en el reporte oficial de lesionados con participación limitada.El fantasma de Miami y el plan de contingencia de Kevin Stefanski

Este desafortunado contratiempo evoca los peores escenarios que el jugador hawaiano vivió durante su ciclo anterior con los Miami Dolphins. Su paso por los emparrillados de Florida estuvo marcado por una constante propensión a las visitas médicas y un amplio historial de conmociones cerebrales severas que, en más de una ocasión, pusieron en tela de juicio su continuidad profesional en la NFL.

La última de esas grandes crisis aconteció en 2024, a la que se sumó una alarmante baja en su rendimiento individual en 2025. Esto derivó en su suplencia y posterior despido definitivo, obligando a Miami a asumir un impacto histórico de dinero muerto en su tope salarial de la liga.

El panorama en el banquillo de los Falcons:

La oportunidad inicial: Atlanta le ofreció refugio este año con un contrato modesto. Tras una sólida pretemporada, Tua le ganó la carrera por la titularidad al novato Michael Penix Jr. , quien aún completa su rehabilitación tras una cirugía de rodilla.

Atlanta le ofreció refugio este año con un contrato modesto. Tras una sólida pretemporada, Tua le ganó la carrera por la titularidad al novato , quien aún completa su rehabilitación tras una cirugía de rodilla. La incertidumbre dominical: Todo estaba minuciosamente preparado para su debut del domingo en el emparrillado de Pittsburgh, una expectativa que ahora luce en el aire para el egresado de la Universidad de Alabama.

Todo estaba minuciosamente preparado para su debut del domingo en el emparrillado de Pittsburgh, una expectativa que ahora luce en el aire para el egresado de la Universidad de Alabama. Activación de emergencia: Ante la inminente proximidad de la Semana 1, los Falcons activaron su plan de contingencia. El experimentado Cooper Rush asumió de inmediato las repeticiones con el primer equipo tras el percance y se prepara para liderar el ataque si Tagovailoa no recibe el alta médica.

Una vez más, la mala fortuna persigue la trayectoria de Tua, recordando a la fanaticada lo frágil que resulta la etiqueta de titular en las trincheras de la NFL.