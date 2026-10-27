América Vs Xolos: Precio del estacionamiento aumenta a más de $650

Después del Mundial 2026, el precio de los boletos para ir a un partido en el Estadio Banorte aumentó exponencialmente, mismos que siguen incrementándose; para el América Vs Xolos del miércoles 28 de octubre, el costo por dejar tu automóvil estacionamiento en el recinto se eleva hasta los $667.

América cuenta con la posibilidad de amarrar su boleto a la Liguilla del Apertura 2026 en caso de imponer condiciones ante Xolos, sin embargo, el precio de lo que representa una experiencia en el Estadio Banorte se mantiene a la alza para aquellos aficionados que acuden en coche.

Mediante la plataforma oficial de venta de boletos para cada uno de los eventos en el recinto tres veces mundialista, se reveló que el precio del boleto de estacionamiento aumentaría para este compromiso.

Antes, el costo del estacionamiento en el Estadio Banorte era de $400, mismo que pagaron los aficionados para los compromisos de alta demanda como lo son ante Chivas y Cruz Azul, sin embargo, para medirse a los Xolos de Gilberto Mora cambió, siendo de $667:

En caso de adquirir el boleto de estacionamiento en las instalaciones del Estadio Banorte, su precio aumentará exponencialmente, sobrepasando los $1,000 Captura de pantalla

¿Dónde ver América Vs Xolos este miércoles 28 de octubre?

El compromiso entre los dirigidos por Guillermo Almada y Sebastián Abreu pondrá fin al partido pendiente entre ambos conjuntos, donde las Águilas buscan aumentar su distancia en el liderato de la Liga MX, mientras que Xolos saldrá obligado a sumar 3 puntos que les dé un respiro en la contienda por un sitio en la siguiente edición de la Fiesta Grande.

Estos son todos los detalles para que veas completamente EN VIVO el único partido del día de Liga MX.

Día: miércoles 28 de octubre, 2026.

Horario: 21:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Instancia del torneo: Partido pendiente - Jornada 7, Apertura 2026.

Canales de TV en México: Canal 5 y TUDN.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+, Vix y Vix Premium.

BFG