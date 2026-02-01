Mbappé rescata al Real Madrid ante Rayo Vallecano tras la dramática lesión de Bellingham

Lo que parecía una tarde de trámite en el Santiago Bernabéu terminó convirtiéndose en una auténtica montaña rusa de emociones, sufrimiento y éxtasis. El Real Madrid logró una victoria vital y agónica por 2-1 frente al Rayo Vallecano, resultado que le permite llegar a 54 puntos y respirar en la nuca del líder, el Barcelona, colocándose a solo una unidad de distancia. Sin embargo, el costo físico y emocional para la escuadra blanca fue altísimo en esta Jornada 22 de LaLiga.

El encuentro arrancó con una noticia devastadora para los locales. Apenas corría el minuto 9 cuando el estadio enmudeció: Jude Bellingham cayó al césped lesionado, obligando a realizar un cambio forzado. Entre la preocupación general, ingresó Brahim Díaz al minuto 10, y el destino quiso que el suplente fuera clave de inmediato. Solo cinco minutos después de la tragedia, al minuto 15, Vinícius Júnior aprovechó una asistencia del propio Brahim para disparar con la derecha desde el lado izquierdo del área y poner el 1-0, desatando la locura y calmando los nervios en la grada.

LA RESISTENCIA DE VALLECAS Y EL EMPATE

Lejos de rendirse, el Rayo Vallecano, que lucha por no caer en la zona de descenso (quedándose con 22 puntos, apenas arriba del Mallorca), mostró garra. Al inicio de la segunda mitad, al minuto 49, Jorge de Frutos heló al Bernabéu con un zurdazo impecable tras un pase de cabeza de Álvaro García, decretando el 1-1.

Vinícius pateando al arco. REUTERS

El partido se tornó ríspido y tenso. El Real Madrid buscó desesperadamente el arco rival, pero se topó con una defensa férrea y contragolpes peligrosos. La balanza comenzó a inclinarse cuando Pathé Ciss vio la tarjeta roja al minuto 80, dejando a la visita con diez hombres. A partir de ahí, el asedio blanco fue total, con disparos de Rodrygo y Camavinga (quien estrelló un balón en el poste al 85') que no encontraban red.

UN FINAL DE PELÍCULA CON PENAL AGÓNICO

Cuando el empate parecía sentenciado y el cronómetro devoraba el tiempo agregado, llegó la jugada que definió la noche. Al minuto 90'+8', Nobel Mendy cometió una falta dentro del área sobre Brahim Díaz, y el árbitro no dudó en señalar el manchón penal.

Vinícius abrazando a Kylian Mbappé. REUTERS

La responsabilidad cayó sobre los hombros de la superestrella francesa. Al minuto 90'+10', con una frialdad absoluta, Kylian Mbappé ejecutó el disparo rastrero junto al palo izquierdo, venciendo al arquero y firmando el 2-1 definitivo. El cierre del partido fue caótico, con Pep Chavarría expulsado por doble amarilla al 90'+13', pero el marcador ya no se movió. El futbol premió la insistencia merengue en una noche donde, pese a las lágrimas por la lesión de su figura, celebraron tres puntos de oro que mantienen viva la lucha por el título.