Alarma en el Real Madrid: Tchouaméni vuelve a lesionarse y abandona a la Selección de Francia

Aurélien Tchouaméni encendió las alarmas en el Real Madrid. El mediocampista sufrió una nueva lesión en el aductor derecho durante la concentración de la Selección de Francia y causará baja para los compromisos ante Italia y Turquía por la UEFA Nations League.

La Federación Francesa de Futbol (FFF) confirmó que el jugador arrastraba molestias desde su llegada a Clairefontaine el lunes y que no pudo completar el entrenamiento de este martes. Después de consultar con los servicios médicos del conjunto blanco, ambas partes acordaron liberarlo de la convocatoria para que continúe su recuperación en Madrid.

Tchouaméni pasará la noche con sus compañeros y viajará a España este miércoles. La federación también confirmó que no convocará a otro futbolista para ocupar su lugar.

Una lesión que vuelve a preocupar al Real Madrid

La principal preocupación está en que se trata de la misma zona que le ocasionó problemas durante el Mundial de 2026. Aquella lesión también le impidió participar en la anterior convocatoria de Francia, por lo que el nuevo contratiempo representa un retroceso en su recuperación.

El mediocampista había conseguido recuperar continuidad con el Real Madrid y fue titular en la victoria por 3-0 ante el Valencia durante el fin de semana. Ahora tendrá que someterse a nuevas pruebas médicas en las instalaciones de Valdebebas para conocer el alcance de la dolencia y determinar cuánto tiempo estará fuera.

Por el momento, no existe un plazo oficial de recuperación ni se ha confirmado que se trate de una rotura muscular.

Zidane pierde a una pieza importante de Francia

La baja también representa un problema para Zinedine Zidane, quien no podrá contar con Tchouaméni en los encuentros de Nations League frente a Italia, este jueves, y Turquía, el domingo.

El centrocampista todavía no había podido debutar con Francia bajo la dirección de Zidane. Su regreso tendrá que esperar, mientras el Real Madrid permanece atento a la evolución de una lesión que vuelve a afectar a uno de sus hombres importantes en el mediocampo.