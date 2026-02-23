Mayweather vs. Pacquiao 2026: fecha, sede y lo que sabemos de la revancha 

Lo que por años pareció un rumor lejano finalmente se ha materializado: Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao volverán a enfrentarse en un ring de boxeo. La noticia fue confirmada por la prestigiosa revista The Ring, asegurando que este no será un duelo de exhibición, sino un combate profesional que marcará el regreso oficial de ambos pugilistas, aunque con varios años después de su prime.

Esta reedición de la "Pelea del Siglo" ocurre 11 años después de su primer choque en 2015, donde Mayweather se llevó la victoria por decisión unánime. Ahora, con el estadounidense cerca de los 49 años y el filipino con 47, la rivalidad se traslada a una era digital, ya que el evento será transmitido globalmente a través de la plataforma Netflix.

¿Cuándo y dónde será la pelea Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao?

El esperado combate tendrá lugar el sábado 19 de septiembre de 2026. La sede elegida es The Sphere, en Las Vegas. El uso de este escenario no es casualidad ya que la promotora planea usar los efectos del inmueble para la pelea.

El regreso al profesionalismo

La pelea tiene un peso histórico especial, ya que marca el fin del retiro profesional de Mayweather, quien no disputa un combate oficial desde su victoria sobre Conor McGregor en 2017.

"Todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el deporte del boxeo", afirmó "Money", quien llegará al compromiso con su récord invicto de 50-0.

Por su parte, Manny Pacquiao (62-8-3) busca redención. Tras haber caído en una decisión dividida ante Mario Barrios el año pasado, el filipino tiene un calendario activo: antes de medirse a Floyd, enfrentará a Ruslan Provodnikov en una exhibición el próximo 18 de abril en el Thomas & Mack Center de Las Vegas.

"Quiero que Floyd viva con la única derrota en su récord profesional y que siempre recuerde quién se la dio", sentenció Pacquiao en el comunicado oficial.